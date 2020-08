Temptation Island, Sofia e Alessandro di nuovo insieme? L’indiscrezione

Sofia Calesso e Alessandro Medici dopo Temptation Island 7 sono tornati insieme? A dimostrare il presunto riavvicinamento è una foto condivisa da Deianira Marzano sulle Stories del suo account Instagram. In particolare, l’influencer pubblica uno scatto ricevuto da un utente, che ritrae la coppia del reality a cena in un locale. Attraverso questa foto non possiamo non ipotizzare un ritorno di fiamma per Sofia e Alessandro. A distanza di tempo dalla fine del programma, i due potrebbero aver deciso di dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore. La segnalazione ricevuta da Deianira farebbe da conferma a questo presunto ritorno di fiamma. Ma non solo, nelle Stories Instagram dei due diretti interessati è possibile notare che si trovavano, appunto, nello stesso locale durante la serata di ieri! Dunque, in questo modo, Sofia e Alessandro potrebbero aver voluto dare conferma sul loro ritorno di fiamma! Al momento, da parte di entrambi non è arrivata alcuna dichiarazione al riguardo, ma sembra proprio che stiano cercando di ritrovare insieme la serenità.

Temptation Island, Sofia e Alessandro sono tornati insieme? Le foto confermano

Sofia e Alessandro sono tornati insieme? La rottura è arrivata dopo la fine della loro esperienza all’interno del reality delle tentazioni. A distanza di un mese, i protagonisti hanno raccontato a Filippo Bisciglia quanto accaduto dopo il falò di confronto. Ed ecco che proprio questa coppia era riuscita a sorprendere il pubblico di Canale 5. Scendendo nel dettaglio, Sofia e Alessandro avevano confessato di essere arrivati alla rottura. E mentre lei in lacrime dichiarava di essere profondamente rammaricata per quanto accaduto, il 47enne ammetteva di essere troppo confuso. Dopo il falò di confronto, durante il quale c’è stato per loro un lieto fine, Sofia e Alessandro hanno trascorso giorni davvero speciali insieme. Successivamente qualcosa è andato storto.

Sofia e Alessandro di Temptation Island: tra loro sarebbe tornato il sereno

Di fronte a Filippo Bisciglia, Sofia a Temptation Island dichiarava che la loro storia d’amore si è conclusa a causa dell’intromissione della famiglia di lui! Il loro è stato il primo falò di confronto di questa stagione, nel corso del quale è arrivato il lieto fine sperato. Ma poi Alessandro ha scelto di prendersi altro tempo per riflettere sulla loro storia d’amore. Ebbene, ora pare sia giunto il momento per la coppia di mettere finalmente da parte quanto accaduto in passato e di ricominciare una vita insieme.