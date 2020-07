Alessandro e Sofia, Temptation: colpo di scena al falò, la promessa di lui

È arrivato il primo falò di confronto a Temptation Island 2020, quello di Alessandro e Sofia. A richiederlo è stato proprio il 47enne, che non è riuscito ad accettare alcune dichiarazioni fatte dalla sua compagna nel villaggio delle fidanzate. Sono fidanzati da quattro anni e mezzo, ma hanno vissuto momenti turbolenti nella loro storia d’amore. Entrambi hanno spesso parlato di tradimenti e questa esperienza nel reality delle tentazioni avrebbe dovuto portarli a ritrovare la fiducia. Alessandro non è riuscito a trattenere le lacrime e, furioso, ha scelto di concludere il suo percorso nel programma in anticipo. Filippo Bisciglia non ha potuto, dunque, non rivelare a Sofia la decisione presa dal fidanzato. La 30enne si è ritrovata, così, a scegliere se continuare questa esperienza o se accettare il falò di confronto anticipato. Dall’altra parte, Alessandro ha ammesso di essere rimasto davvero allibito di fronte ad alcuni filmati riguardanti Sofia. Ma anche lei non ha trascorso momenti sereni nel villaggio, proprio a causa dei video che riprendevano il fidanzato in compagnia di una tentatrice.

Alessandro e Sofia a Temptation Island, falò di confronto anticipato: arriva il lieto fine

Sofia ha accettato la richiesta del falò di confronto anticipato di Alessandro, sebbene inizialmente sembrasse il contrario. I due si sono rinfacciati a vicenda i vari atteggiamenti tenuti nei primi giorni di questa esperienza. Per l’amore che prova nei confronti del 47enne, Sofia non ha potuto evitare questo incontro, nonostante volesse continuare il suo percorso nel reality. Non sono chiaramente mancate le discussioni tra Sofia e Alessandro durante la seconda puntata di Temptation Island 2020. Dopo aver guardato i filmati dei loro rispettivi percorsi, questa coppia si è detta pronta a iniziare una nuova vita. Infatti, Sofia e Alessandro hanno deciso di lasciare insieme il reality. Questa è, dunque, la prima coppia che è riuscita a superare le difficoltà del programma, sebbene abbiano concluso in anticipo il percorso.

Temptation Island 2020: Alessandro e Sofia lasciano il programma insieme, la promessa

“Dopo ogni singola cosa che ho fatto ho sempre capito che ti amo”, ha confessato lei emozionata. Sia Alessandro che Sofia hanno dichiarato i loro sentimenti, lasciando così il programma insieme, più uniti di prima. Impossibile non notare la felicità di entrambi per questo risultato finale. Lui sembrava deciso a mettere la parola fine al loro rapporto, ma fortunatamente è arrivato il lieto fine. Prima di lasciare definitivamente il programma, Alessandro ha fatto un’importante promessa a Sofia: sarà meno geloso e cercherà di fidarsi di più.