Grande Fratello Vip, Franceska Pepe non è più in studio: lei spiega perché

Franceska Pepe non è più in studio al Grande Fratello Vip. Già nella scorsa puntata i fan hanno notato la sua assenza tra tutti i concorrenti eliminati finora, così oggi qualcuno ha deciso di scriverle. La Pepe ha un rapporto abbastanza stretto con i suoi fan e risponde spesso ai messaggi. Per esempio aveva risposto alla richiesta di salutare Andrea Zelletta in diretta con un sonoro “Ciao comodino”. Aveva subito accettato la sfida e ha mantenuto assolutamente la promessa, mandando poi su tutte le furie il povero Zelletta.

Anche oggi Franceska ha aperto i suoi messaggi Direct su Instagram e ha risposto alle curiosità dei fan. Le hanno chiesto perché non va più in studio e si è mostrato preoccupato per questa assenza. Chi le ha scritto infatti ha ipotizzato che potrebbe aver smesso definitivamente di andare in studio. Ebbene, lei ha confermato e ha scritto che non ci andrà più. A questo punto le hanno chiesto cosa sia successo tanto da spingerla a non andare più. Sarà successo qualcosa con gli autori, viste le voci di malumori con la produzione, oppure perché non vuole andarci più lei?

Questa è stata la risposta dell’ex concorrente: “Non voglio andarci. Sto male quando sono lì. C’è energia brutta”. Insomma, pare che abbia deciso di tagliare tutti i ponti con il reality show. Franceska Pepe non andrà più in studio al GF Vip e non ci sarà nella seconda parte della quinta edizione. Chi vorrà vederla in televisione da adesso in poi dovrà seguirla nei programmi di Barbara d’Urso, quindi.

L’esperienza di Franceska Pepe al GF Vip non è durata quanto sperato da molti, ma soprattutto non è proseguita molto bene. Dopo aver litigato con un’autrice dietro le quinte ed essere arrivata tardi in studio, c’è stato anche il rissa gate con Matilde Brandi. Proprio Franceska aveva raccontato di essere arrivata quasi alle mani con la Brandi e la vicenda è proseguita nei salotti della d’Urso. Ci sono stati diversi risvolti della questione ma Matilde ha sempre negato di aver litigato così pesantemente con la Pepe. Sarà stato questo insieme di cose a spingerla all’addio allo studio?