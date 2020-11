Franceska Pepe: “Rissa scampata con Matilde”, cos’è successo (Video)

Franceska Pepe continua a essere una protagonista di questo Grande Fratello Vip 5, nonostante sia stata eliminata ormai settimane fa. Ma non è l’unica, perché anche Matilde Brandi continua a essere al centro dell’attenzione e i riflettori sulle due non si sono ancora spenti. Oggi è arrivato su Instagram uno sfogo della Pepe che proprio non ha gradito il comportamento della ballerina ieri sera durante la puntata. Entrambe sono in studio tra gli altri eliminati e proprio nel parterre degli eliminati sarebbe avvenuto il misfatto.

Durante un intervento di Franceska pare che Matilde facesse delle facce strane, come per dire che l’altra stava dicendo delle castronerie insomma. O comunque ha reagito con delle espressioni facciali che Franceska non ha affatto gradito. Così ha approfittato di un commento sui social per fare chiarezza. Qualcuno infatti aveva notato della tensione tra Franceska e Myriam Catania, dicendo che si era sfiorata la rissa tra le due. La Pepe ha detto che con Myriam non è successo nulla, al contrario con Matilde sì.

Quindi è passata a raccontare delle facce e ha definito Matilde una persona “ipocrita, falsa e opportunista”. A lei non è piaciuto per niente il comportamento della Brandi e ha definito queste faccette dei “giochetti di bassissimo livello”. Per questo è con lei che la rissa è stata sfiorata, non con Myriam! Queste le parole di Franceska:

“Quindi sì è vero, la rissa l’ho scampata ma con Matilde. Perché sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa”.

In ogni caso non ci sarebbe stato nessuno scontro tra le due, ma perché forse una di loro ha preferito evitarlo. Magari la stessa Franceska, non facendo presente la cosa all’altra. La Pepe inoltre continua a non avere un’opinione positiva su Matilde Brandi, che è tuttora bersagliata anche dal pubblico. La ballerina insomma non ha convinto gran parte del pubblico e il suo comportamento continua a ricevere critiche.

Che tra le due non scorra buon sangue comunque è cosa nota ormai. Inoltre la Pepe ha spiegato che Matilde le avrebbe chiesto il numero di telefono e avrebbe con lei degli atteggiamenti carini, almeno quando interagiscono vis à vis. Poi alle spalle si comporterebbe in maniera diversa. Cosa succederà nella prossima puntata tra Franceska Pepe e Matilde Brandi? Salterà fuori l’argomento oppure chiariranno in privato?