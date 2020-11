Sale la tensione tra Matilde Brandi e Franceska Pepe. Tra le due non c’è mai stato un buon feeling ed è scoppiata la rissa dietro le quinte del Grande Fratello Vip. A dare lo scoop è stato Alfonso Signorini nella nuova puntata di Casa Chi, il programma in onda sulla pagina Instagram e Facebook del noto magazine edito da Mondadori. A quanto pare tutto è accaduto subito dopo la fine della diretta della diciannovesima puntata, in onda su Canale 5 lunedì 16 novembre 2020. Sia la Brandi sia la Pepe sono presenti in studio ad ogni puntata in qualità di ex concorrenti della trasmissione.

Alfonso Signorini ha raccontato l’accaduto:

“Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (la Pepe e la Brandi avevano litigato a Live-Non è la D’Urso e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell’influencer, ndr) mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani”

Sui social network Franceska Pepe non ha risparmiato nuove frecciatine a Matilde Brandi. La modella non ha esitato a definire l’ex coinquilina una “gallina” per aver prima pianto in tv – accusandola di aver fomentato odio nei suoi confronti sul web – mentre il giorno dopo è apparsa assai sorridente al Grande Fratello Vip. “Diceva di essere affranta e sconvolta totalmente e poi ieri sera rideva sguaiata come una cafona romana. Cosa è successo in un giorno?”, ha chiesto con fare provocatorio Francesca con la k nelle sue stories. La Pepe ha addirittura paragonato Matilde Brandi a Dottor Jekyll e Mr Hyde.

Nessun commento è invece ancora arrivato da parte di Matilde Brandi. Sull’account Instagram della bionda soubrette è però apparsa lo scatto di una denuncia alla polizia postale. La 48enne ha dunque deciso di procedere per vie legali dopo aver ricevuto alcune minacce di morte da parte di diversi haters. Minacce di morte che hanno coinvolto pure le figlie di Matilde, le gemelle Sofia e Aurora, che non hanno neppure diciotto anni. Una situazione non facile da digerire dato che in questo periodo la Brandi sta vivendo pure una profonda crisi con il compagno Marco.

Non è la prima volta che Franceska Pepe e Matilde Brandi arrivano quasi alle mani. Già qualche settimana fa le due si sono scontrate perché la Brandi non approvava alcuni giudizi della Pepe sugli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Uno scontro che però è rimasto a distanza – sui social network – e che non si è mai concretizzato. A differenza di ieri sera, quando un autore del programma di Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire per fermare le ex gieffine.