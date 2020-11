Grande Fratello Vip, Matilde terrorizzata: agghiaccianti minacce alle figlie

Matilde Brandi ha avuto un confronto molto acceso con Franceska Pepe a Live – Non è la d’Urso, nel corso della prima serata di ieri. Ciò che è accaduto tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip ha stupito non poco il pubblico di Canale 5. In particolare a lasciare senza parole è stata la reazione di Matilde, che ha sempre dimostrato di essere pronta a gestire gli scontri. Questa volta, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Cosa sta accadendo alla Brandi? Come lei stessa aveva anticipato nel salotto della d’Urso, ha ricevuto degli attacchi molto forti da parte di alcuni haters. Oggi finalmente spiega il motivo per cui ha pianto in diretta durante lo scontro con la Pepe. Matilde dichiara che il senso delle sue lacrime era molto più profondo, rispetto a quello che è potuto sembrare. Non ha pianto per le accuse che le stava rivolgendo Franceska, ma per qualcosa per cui è terrorizzata.

A spaventare Matilde è stato un commento che ha ricevuto sotto un suo post su Instagram, qualche ora prima di entrare nel salotto della d’Urso. Afferma di accettare le critiche e giudizi per quanto riguarda il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia, ma non può accettare commenti e accuse gratuite alla sua persona. Ed ecco che mostra nelle sue Storie su Instagram il commento di un hater che si scaglia contro di lei per prendere le difese di Dayane Mello. Ma non si tratta di una critica: stiamo parlando di vere e proprie minacce di morte. In particolare, tale utente giura alla Brandi che ucciderà le sue figlie e che userà contro di loro acido muriatico.

“Stai attenta, ti avverto, perché so dove vivi. Ricordati, guardati dietro le spalle insieme a Zelletta”, ha scritto l’hater in questione. Il commento è stato concluso dall’utente con un’altra terribile minaccia contro le figlie della Brandi. Proprio queste parole hanno sconvolto Matilde. Per la conduttrice, ovviamente, tutto ha un limite e dopo aver riflettuto tutta la notte dice “basta”. Questo genere di minacce non possono non spaventare una madre e, pertanto, oggi la Brandi annuncia che è partita la denuncia. Un duro momento quello che sta affrontando Matilde, che dopo la sua esperienza nel reality non sta vivendo una situazione serena. Attualmente, l’ex concorrente sta gestendo la sua crisi con Marco, il suo compagno.