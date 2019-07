Grande Fratello Vip: ecco i nomi dei primi possibili concorrenti

Grande Fratello Vip 2019: ecco i nomi dei primi provinati

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta già scaldando i motori. La celebrity version dello storico reality show di Canale 5 partirà nella prossima stagione televisiva per l’inizio di novembre 2019. Dopo l’abbandono da parte di Ilary Blasy, conduttrice dal 2016 al 2018, il programma prodotto dalla Endemol Shine vedrà l’inedita conduzione di Alfonso Signorini. Il giornalista, in passato opinionista in studio accanto alla bella Ilary, insieme al suo team di lavoro sta cercando di mettere a punto il cast della quarta edizione del GF Vip e incominciano a spuntare, così, i primi possibili concorrenti. Nella giornata di oggi 18 luglio, il sito Tv Blog ha rivelato i nomi di alcune celebrità nostrane che avrebbero già sostenuto il provino per entrare a far parte della casa più spiata d’Italia.

GF Vip: chi ha fatto già il provino per l’edizione 2019

Proprio in questi giorni sono i corso i provini per individuare i concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello Vip 4. Dopo il nome di Loredana Lecciso, che avrebbe manifestato interesse per il reality, Tv Blog rivela anche i nomi di chi effettivamente avrebbe già sostenuto l’audizione per entrare nella celebre casa di Cinecittà a Roma. Secondo quanto riportato dal sito di Tv e Spettacolo, tra questi ci sarebbero la modella brasiliana Fernanda Lessa, Il cantante Scialpi, la showgirl Matilde Brandi e Claudia Galanti.

Claudia Galanti, Scialpi, Fernanda Lessa e Matilde Brandi futuri concorrenti del Grande Fratello Vip?

Qualcuno ricorderà sicuramente Fernanda Lessa. La bellezza carioca è stata la conduttrice de Le Iene nel 2005 e già concorrente de L’Isola dei Famosi 2006. Dopo cantautori del calibro di Cristiano Malgioglio e Ivan Cattaneo, sembra che anche Scialpi abbia fatto il provino. Ma non solo, ci sarebbero anche i nomi della showgirl Matilde Brandi e quello di Claudia Galanti. La modella che ha perso in modo prematuro una bambina, negli ultimi anni si è reinventata come chef. Questi personaggi avranno superato il provino? Chissà. Intanto secondo altre indiscrezioni, come riporta anche Il Tempo, sembra che Antonella Elia abbia già firmato per far parte del cast.