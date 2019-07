Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso concorrente: sì solo a Signorini?

Concorrenti Gf Vip 2019: Loredana Lecciso nel cast?

Potremmo vedere anche Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 4. Pian piano il cast sta prendendo forma: Alfonso Signorini saprà sicuramente come sorprenderci visto che, nel mondo dello spettacolo, ha diverse conoscenze. In breve, è in grado di convincere anche personaggi molto ma molto chiacchierati a prendere parte alla nuova edizione del noto reality show che condurrà per la prima volta. Da opinionista e spalla, Signori prenderà il timone del Gf Vip e potrebbe riuscire anche a convincere Loredana Lecciso a essere una concorrente. Lei ha ammesso candidamente che direbbe di sì solo a lui.

Loredana Lecciso si confessa riguardo al Grande Fratello Vip: direbbe di sì solo ad Alfonso Singnorini

Queste sono state le parole di Loredana Lecciso al settimanale Chi: “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e a rendermi ‘normale’, ma non so se avrei il coraggio di farlo”. Ci sono state diverse curiosità sul cast del Gf Vip 2019 e la notizia dell’ipotetica partecipazione della Lecciso si aggiunge a queste. Lei è sicuramente un personaggio in grado di smuovere le acque: ve la ricordate a L’Isola dei Famosi?

Ecco perché Loredana Lecciso ha sempre rifiutato di partecipare al Gf

Se Taylor Mega ha detto categoricamente no (adesso ha fatto indignare per ben altri motivi!), Loredana Lecciso potrebbe invece partecipare al Grande Fratello solo perché c’è Signorini alla conduzione. Ma perché negli anni precedenti ha rifiutato? Ecco cos’ha detto sempre alla rivista Chi: “Sì, e ho sempre rifiutato. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”; e in conclusione: “In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta che mi lascerei sfiorare dall’idea”.