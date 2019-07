Taylor Mega scortata dai bodyguard, piovono critiche e lei risponde così

Nuove polemica su Taylor Mega: la giovane influencer scortata da due bodyguard

Taylor Mega è sulla bocca di tutti! La fashion blogger sa sempre come far parlare di sé… anche quando non fa niente, si scatenano assurde polemiche che la travolgono (ma lei non si lascia trascinare dalla corrente di insulti). Cos’è successo questa volta? Ha pubblicato una foto assieme a delle guardie del corpo: c’è chi, come al solito, le ha detto di non ostentare troppo, chi invece ha spiegato che non avrà mai un uomo vero al suo fianco ma c’è stato anche chi le ha detto che “se la tira troppo”. Critiche in tutte le salse! Ma Taylor è abituata a tutto questo e vive bene (benissimo!) lo stesso.

Foto Taylor Mega e guardie del corpo, la reazione degli hater

La famosa influencer da quasi due milioni di follower ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui viene “scortata” da due bodyguard: “Niente rapine per Taylor! Giro solo con i miei gorilla”. Dopo aver lasciato tutti senza parole per alcune frasi piccanti, adesso qualcuno le ha detto che, nella sua vita, potrà avere al suo fianco solo loro e mai nessun uomo capace di amarla sul serio: “Ricordati che un vero uomo la evita proprio, nella sua vita, una come te. Puoi avere chi vuoi, sì, ma mai avrai un vero uomo con la ‘u’ maiuscola. Ciao, poveretta”; Taylor Mega ha risposto così: “Un vero peccato. Mi rifaccio comunque con il tuo follower, grazie baby”.

Erica Piamonte e Taylor Mega, l’amicizia continua

C’è stata anche chi le ha rivolto quest’accusa: “Sti c…i e ti sei montata la testa!”; e lei: “Quando mai non era così?”. Sta facendo anche chiacchiera il suo rapporto con Erica Piamonte (no, non si sono fidanzate), con la quale vorrebbe passare molto più tempo insieme. Come ci sorprenderà la prossima volta e come stuzzicherà i suoi hater?