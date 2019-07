Grande Fratello Vip 2019: nel cast anche Eva Robin’s?

Eva Robin’s tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip?

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Più precisamente la quarta nonché la prima senza Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha deciso di intraprendere nuove strade lavorative. E così il timone è passato ad Alfonso Signorini, opinionista dello show fin dalla prima puntata. In questi mesi si stanno tenendo i provini del nuovo cast: chi sarà l’erede di Walter Nudo? Secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi Eva Robin’s starebbe facendo il possibile per entrare nella Casa più spiata d’Italia. La trasmissione potrebbe essere una grande occasione per l’attrice, lontana dalle luci della ribalta da un po’ di tempo. L’ultimo programma che ha visto protagonista Eva risale al 2017: due anni fa ha condotto su Cielo Rivoluzione Gender.

Chi sono gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Oltre a Eva Robin’s nel cast del Grande Fratello Vip 2019 potrebbero entrare: Cicciolina, il Divino Otelma, Giucas Casella e Lorenzo Riccardi (ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne). Al momento, però, nessun nome è stato ancora confermato.

Taylor Mega ha rifiutato il Grande Fratello Vip 2019

Per ora è certo il rifiuto di Taylor Mega: dopo aver fatto l’ospite nell’edizione Nip appena conclusa, la web influencer ha detto di no alla versione celebrity del reality show.