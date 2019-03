Claudia Galanti, il commovente augurio alla figlia scomparsa: “Palloncini in paradiso”

Claudia Galanti: il commovente augurio di buon compleanno alla figlia Indila prematuramente scomparsa

Claudia Galanti nel 2014 ha perso la figlia Indila Carolina Sky, venuta a mancare a soli nove mesi a causa di un batterio. Una perdita incolmabile per la modella e showgirl paraguaiana che da quel giorno non ha mai spesso di piangere e pensare a lei. Oggi sarebbe stato il quinto compleanno della piccola Indila Sky, terza figlia nata dall’unione con l’imprenditore francese Arnaud Mimran, e Claudia dal suo profilo Instagram ufficiale le ha voluto augurare buon compleanno con delle parole dolcissime e a dir poco commoventi. “Se le mie lacrime potessero costruire una scala e i miei ricordi una strada ti riporterei a casa”. Inizia così il messaggio, scritto in inglese, di Claudia Galanti per la figlia prematuramente scomparsa.

Claudia Galanti alla figlia: “Ti mando un sacco di palloncini in Paradiso”

L’ex valletta di Stranamore e naufraga de L’Isola dei famosi nel 2016, reinventatasi come chef, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una bellissima istantanea insieme alla sua bimba neonata. Le parole postate sotto lo scatto trasmettono tanta tenerezza, ma anche altrettanto dolore: “Ti mando un sacco di palloncini in Paradiso con un messaggio per dirti quanto mi manchi ogni giorno. Sorrido ai ricordi, anche se sorrido con le lacrime. Spero che tu sia accanto a me”, scrive la Galanti rivolgendosi direttamente alla sua Indila Carolina Sky.“È così difficile non averti fra le mie braccia, per vedere il tuo viso, come stai cambiando e come stai crescendo, per abbracciati di più, per sentire la tua voce, è questo che desidero ogni singolo minuto. Spero che tu mi senta come credo e che tu sappia quanto ti amo. Anche se passano gli anni la tua memoria rimarrà vicina e cara come lo è ogni giorno. Buon compleanno piccola mia”.

Claudia Galanti: la dedica alla figlia commuove instagram

La dedica di Claudia Galanti nel giorno della nascita di sua figlia ha commosso la platea social e in molti le hanno voluto scrivere un pensiero o un messaggio d’affetto. Seguaci e ammiratori provano a dare forza all’ex modella, che ogni giorno convive con questo grande lutto e con il dolore nel cuore. Così, fra i tanti commenti, spicca questo di un utente particolarmente coinvolto: “Buon compleanno piccolo angelo e forza a te grande mamma”.