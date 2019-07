Cristiano Malgioglio: il melanoma e la commozione per la morte della sorella

Cristiano Malgioglio a Non disturbare si confessa a Paola Perego e svela il suo lato fragile

Nella prima puntata di Non Disturbare, la conduttrice Paola Perego nell’intimità di una camera di albergo incontra e intervista Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli. Il primo a raccontarsi e a svelare i “segreti” della sua vita è Malgioglio. Il paroliere, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed opinionista del GF nip, è diventato uno dei personaggi più apprezzati e richiesti del momento, per la sua simpatia e la sua spontaneità. Il cantautore, autore fra le altre per Mina e Iva Zanicchi, alla conduttrice parla delle difficoltà incontrate nei primi anni di carriera fino alla consacrazione come artista e personaggio televisivo. Ma non solo, Zia Malgy mostra al pubblico anche un lato inedito e più malinconico della sua personalità, raccontando della brutta scoperta di un melanoma nonché della perdita di tutta la sua famiglia d’origine.

Non disturbare: Cristiano Malgioglio Parla della brutta scoperta del melanoma

In una bella stanza d’albergo Paola Perego e Crsitiano Malgioglio parlano e si divertono: “È la prima volta che sono a letto con una donna”, esordisce simpatico come al solito Malgy. Ma dopo un po’ l’atmosfera cambia e il cantante parla di un momento molto difficile della sua vita, quando scoprì di avere un melanoma prima di partire per un viaggio in Brasile: “Un giorno mentre facevo la doccia a un certo punto mi tocco la gamba e c’è un neo. Mi faccio controllare da un dermatologo…”. Malgioglio racconta che il Il dottore gli dice che non può partire e poi afferma: “L’abbiamo preso in tempo, un melanoma! Se l’avesi tenuto forse non sarei con te qui a parlare!”. L’intervistatrice, a questo punto, gli chiede se ha paura della morte. Lui afferma di non avere assolutamente paura “ormai” e poi: “Voglio essere felice”.

Cristiano Malgiorglio a Non Distrurbare racconta della sorella e dei familiari

Il ricordi tristi continuano e Cristiano racconta di aver perso il padre, la madre e anche la sorella recentemente. Così svela di aver passato due anni in depressione: “Ho avuto due anni di angosce terribili e ho avuto una forte depressione. La prima volta con la scomparsa di mia madre, perché mia madre è stata una donna troppo importante nella mia vita, era il pilastro della mia vita”. Così la Prego gli dice che lui ha perso tutti i suoi affetti e l’autore di Gelato al cioccolato, dichiara: “Ho perso mia sorella due anni fa, proprio nel giorno del mio compleanno”. Cristiano racconta che era al telefono pensando che volesse fargli gli auguri come ogni anno e si commuove: “È stato un momento terribile”.

Il regalo e le parole di Cristiano Malgioglio per Paola Perego

Durante questa prima puntata di Non disturbare, rinviata più volte, Paola Perego (come da regolamento del format) rovista nella valigia di Cristiano Malgioglio e inizia a provare delle sue vestaglie. Il cantautore così decide di regalarle una delle due che ha indossato e a fine puntata viene mandato in onda il messaggio che Malgioglio ha inviato alla Perego: “Grazie, mi è piaciuto tantissimo il momento di confidenza che ho avuto con te. Il quel momento avrei potuto ricamare, tu magari avresti fatto l’uncinetto, come due comari. Sei stata meravigliosa! Beh, se fossi etero, amore, avrei voluto una donna come te! “.