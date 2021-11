Grande Fratello Vip diciottesima puntata: nominati, eliminato e strigliate

Stasera è andata in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 6. L’appuntamento ha preso inizio con Delia Duran, che è approdata nello studio di Canale 5 per parlare inizialmente con Alfonso Signorini. E ovviamente, una volta collegato con la Casa, il padrone di casa ha subito iniziato a introdurre le novità sul rapporto di Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo il grande distacco, avvenuto nei giorni scorsi, i due hanno ritrovato la loro complicità. Successivamente, il conduttore ha regalato ai telespettatori un momento divertente con Francesca Cipriani e Giucas Casella.

È arrivato poi il confronto in studio tra Soleil e Delia Duran, dopo del quale Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno perso la pazienza. Le due opinioniste non hanno trattenuto il loro pensiero nei confronti della dolce metà di Alex Belli. Signorini ci ha tenuto, in seguito, a riprendere una volta per tutte Lucrezia Selassié. Il conduttore ha segnalato i problemi che Manuel Bortuzzo deve affrontare ogni giorno, tanto che ha bisogno dei suoi spazi, non solo per un fattore psicologico, ma anche fisico.

Ha chiesto più volte a Lulù di essere lasciato in pace, senza ottenere il risultato sperato. Ed ecco che Signorini è intervenuto in difesa di Bortuzzo e ha cercato di far capire alla Selassié che dovrebbe rispettare il volere e i desideri degli altri.

“Sembra che tu non voglia ascoltare! Ti sei innamorata di una persona particolare, che contro la sua volontà vive una vita che non avrebbe voluto vivere. Questo lo porta ad avere degli scontri con la vita tutti i giorni, vorrei vedere te o io in quella situazione. Tu lo devi lasciare in pace”

Di fronte alle parole di Alfonso, Lulù è scoppiata in lacrime. La Selassié ha provato a spiegare che per lei è difficile nella Casa mantenere le distanze da Manuel. Ma ormai quest’ultimo sembra aver perso completamente la pazienza. Non solo, la Selassié è rimasta male, tanto si è sentita attaccata dal conduttore. Sonia Bruganelli, dallo studio, ha chiesto ad Aldo Montano di intervenire, nei prossimi giorni, qualora Lulù non capisse le esigenze di Bortuzzo.

Il nuovo confronto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu non ha portato a nessuna conclusione. Lui ha chiesto nuovamente scusa per le parole che ha usato la scorsa puntata e sua madre, Patrizia Mirigliani, è intervenuta sui social per prendere prontamente le sue difese sbottando! Intanto, Signorini ha mandato in onda una clip che ha visto protagonisti Nicola e Manuel Bortuzzo, durante una conversazione toccante. Il nuotare è convinto che Pisu possa dare un insegnamento a tutti, dimostrando di essersi risollevato dopo il suo duro periodo.

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: l’eliminato della puntata di stasera del GF Vip 6 è stato Nicola Pisu. (Miriana 37%, Gianmaria 32%, Nicola 31%). A Davide Silvestri è stata riservata una graditissima sorpresa: in giardino ha potuto rivedere la sua fidanzata Alessia. Entrambi non hanno trattenuto le lacrime per la felicità. Il gieffino ha avuto modo di dirle finalmente ciò che finora non era riuscito a dire: “Te lo faccio come una proposta di matrimonio. Lili ti amo da impazzire”.

La serata è andata verso la conclusione con le nomination. Sono stati eletti immuni Manuel, Aldo, Giucas, Alex e Miriana. Le due opinioniste hanno fatto un unico nome, Gianmaria. Al televoto sono finite Sophie, le sorelle Selassié e Soleil.

Soleil ha nominato Sophie;

Katia ha nominato Sophie;

Le sorelle Selassié hanno nominato Manila;

Carmen ha nominato Sophie;

Manila ha nominato Sophie;

Sophie ha nominato Soleil;

Francesca ha nominato Davide;

Davide ha nominato le sorelle Selassié;

Manuel ha nominato le sorelle Selassié;

Aldo ha nominato Soleil;

Alex ha nominato le sorelle Selassié;

Miriana ha nominato Soleil;

Gianmaria ha nominato Sophie;

Giucas ha nominato Davide.

Signorini non ha potuto non parlare del recente scontro avvenuto tra Alex e Katia Ricciarelli. In puntata, quest’ultima ha consigliato al coinquilino di non recitare quando le parla, in quanto lei stessa è stata attrice e comprende tutto.