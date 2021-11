Patrizia Mirigliani ora sbotta contro il GF Vip: “Non tocchiamo questi punti”

By

Patrizia Mirigliani non trattiene il suo pensiero dopo quanto accaduto stasera al Grande Fratello Vip 6. Nel corso della puntata andata in onda stasera, l’imprenditrice e patron di Miss Italia decide di condividere un post su Instagram. Scendendo nel dettaglio, pubblica un video che la ritrae mentre spiega il suo punto di vista. Dopo quanto accaduto anche durante la scorsa puntata tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, sceglie di intervenire, facendo un chiaro appello ad Alfonso Signorini.

“Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo, ascoltate”

Questa è la descrizione che la Mirigliani usa per condividere il video in questione. Con il suo lungo messaggio, ci tiene a precisare che Nicola è una persona “con i suoi problemi, ingenua e pura”. Detto ciò, si lascia andare e appare delusa dalle parole che sono state rivolte al figlio. Quest’ultimo, proprio stasera, ci ha tenuto a chiedere scusa per le parole che ha usato durante lo scontro con Miriana lunedì. Ha ammesso che effettivamente era molto nervoso.

La Trevisan, però, ha fatto presente di essere ancora ferita e, pertanto, spera proprio che sia lui a uscire stasera. A questo punto, decide di intervenire nuovamente Patrizia Mirigliani. Non è la prima volta, che la madre di Nicola Pisu dice la sua sull’argomento riguardante il rapporto nato tra lui e Miriana.

“Che Nicola possa fare paura a qualcuno, mi fa proprio ridere. Io ti prego Alfonso chiarisci questo punto, perché è veramente antipatico”

La Mirigliani non è per nulla contenta del ‘trattamento’ riservato a Nicola. Lo definisce una persona dolce e carina verso il mondo femminile. Il sentimento che provava nei confronti della Trevisan, secondo Patrizia, “era puro come è puro lui”. Detto ciò, si chiede “come si fa a parlare di paura”.

Infine, a detta sua, si starebbero offendendo le persone che davvero hanno avuto paura di qualcuno o le donne che hanno subito violenza. “Non andiamo a toccare questi punti, perché non sono punti belli”, conclude la Mirigliani su Instagram.