Patrizia Mirigliani: l’intervento dopo la frase “orribile” di Nicola a Miriana

“Meriti uomini che ti trattano male”: e scattò il pandemonio. Trattasi della frase che Nicola Pisu ha scagliato contro Miriana Trevisan nel corso delle nomination della puntata in onda lunedì 8 novembre 2021 del Grande Fratello Vip. “Quello che hai detto è orribile”, ha tuonato Alfonso Signorini, costringendo il giovane a scusarsi. Scuse arrivate, seppur a denti stretti. Motivo? Pisu continua a credere che la 49enne campana lo abbia preso per il naso. Fatto sta che l’esternazione che gli ha attirato un sacco di critiche è stata pesante ed è da condannare. Nicola ha sbagliato, punto! Guai però ora a far partire la gogna mediatica su un ragazzo complesso, con alle spalle una storia di vita difficile e tutta da decifrare. Meglio di tutti lo sa Patrizia Mirigliani, sua madre, che dopo quanto accaduto è spuntata su Instagram con un post amorevole indirizzato al figlio.

“È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla – scrive Patrizia -. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma”. Nessuna menzione alla frase ‘incriminata’ diretta a Miriana. Giusto così, inutile gettare benzina sul fuoco. Meglio versare dell’acqua. Nicola ne ha bisogno. L’errore resta, ma rimane, come sopradetto, persona complessa che necessita in questo momento non di giustificazione o condanna aggressiva bensì di comprensione.

Lo hanno capito anche i suoi compagni d’avventura del GF Vip. Terminata la puntata, Giucas Casella, che ha assistito alla scena nella Mistery Room, quella in cui Miriana è stata attaccata, ha cercato con calma e tranquillità di farlo ragionare. “Mi dispiace per averle detto quelle cose – ha detto Pisu -; la mia frase era intesa come: io ti ho sempre trattato bene”. Il mentalista gli ha quindi domandato se lui voglia davvero proseguire il suo cammino nella Casa più spiata d’Italia. “In parte si, ma no, perché c’è lei qui”, la replica del giovane.

“Lascia perdere tutto, fai il tuo percorso”, il consiglio di Giucas, invitandolo ad essere se stesso e a viversi l’esperienza tralasciando il problema scaturito con Miriana.

Poco dopo, Nicola ha avuto un colloquio anche con Aldo, Manuel e Lulù che lo hanno rimproverato senza cattiveria per la frase detta in puntata. “Sei buono e sensibile e una frase del genere da te non può uscire”, ha chiosato Lulù, dispiaciuta per l’accaduto.