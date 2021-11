Nicola Pisu, spinoso caso bestemmia al GF Vip: alto rischio squalifica

Il Grande Fratello Vip in questo periodo non si fa mancare nulla: dopo la furente lite tra Aldo Montano e Alex Belli ed il caso che ha coinvolto il medesimo attore emiliano per una frase riferita a Bortuzzo (la vicenda è stata sgonfiata nel corso della puntata in prime time trasmessa venerdì 5 novembre), ora c’è al vaglio degli autori del reality show e di Alfonso Signorini uno spinosissimo caso di bestemmia. Protagonista Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani. A differenza delle querelle recenti, che tanto hanno infiammato le piazze vituali dei social, che hanno richiesto squalifiche a raffica (mai arrivate), stavolta la situazione è più complessa e il rischio di eliminazione è alto.

Prima dell’inizio della sesta edizione del GF Vip, Signorini ha detto con estrema chiarezza che avrebbe tenuto una linea molto meno bacchettona su tutto, tranne che sui casi di bestemmia. Per ora il conduttore e giornalista è stato di parola: infatti, rispetto a quanto si è visto nelle precedenti stagioni del programma, ci sono state molte meno ramanzine. Però, mai c’è stato un caso bestemmia così spinoso come quello in cui è cascato Pisu. La frase incriminata è stata pronunciata dal ragazzo durante sabato sera mentre si faceva baldoria. Nel sedersi sul divano, il giovane ha accusato un dolore lasciandosi sfuggire un rischiosissimo: “Man..aggia la Madosca”. Il filmato (qui il video) sta facendo il giro del web e sta facendo molto rumore.

Se sui casi di bestemmia il reality non ha cambiato rotta, come sottolineato da Signorini, Nicola potrebbe essere squalificato nel corso della prossima puntata. A pesare sono pure i precedenti. Marco Predolin fu cacciato perché disse, parlando con Luca Onestini e Gianluca Impastato: “Ma…naggia la Madonna”. Medesima sorte toccò a Stefano Bettarini che si lasciò sfuggire un “Por..a Madò…”.

Nicola Pisu ha invece detto: “Man…aggia la Madosca”. Una situazione al limite se si considera che ‘Man…aggia’ fu ritenuta per Predolin un termine ‘off limits’. Per fare ulteriore chiarezza, è opportuno ricorrere a cosa dice il vocabolario della lingua italiana sui vocaboli finiti sotto la lente d’ingrandimento.

Il dizionario Treccani dà questa descrizione del vocabolo ‘Man…aggia’: ‘Equivale a sia maledetto, ma con valore meno grave. E spesso come esclamazione di sfogo o di disappunto’. Per quel che riguarda Madosca si parla di una ‘forma eufemistica pop., usata in luogo di Madonna in esclamazioni blasfeme’. Tradotto: Nicola Pisu rischia grosso.