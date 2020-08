Manca poco al ritorno del Grande Fratello Vip: lunedì 14 settembre partirà la quinta edizione del reality show. L’ultimo gossip vede protagonista Cristiano Malgioglio, già star del programma nel 2017. Stando a quanto riporta Gossip News Italia, Alfonso Signorini avrebbe pensato ad un ruolo inedito per il noto cantautore. Zia Malgy dovrebbe rientrare nella Casa più spiata d’Italia come inquilino temporaneo, forse già a partire dalla prima puntata. Molto probabilmente resterà solo per qualche settimana, come accaduto lo scorso anno con Valeria Marini. Una decisione sicuramente presa dopo il grande successo ottenuto da Cristiano tre anni fa: in molti hanno chiesto un ritorno dell’artista. Al momento, però, non c’è nulla di confermato: in una recente intervista Malgioglio ha ribadito il suo impegno con il Grande Fratello di Barbara d’Urso ma non ha parlato di presunti coinvolgimenti col format di Signorini. Non resta che attendere…

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Aleggia il mistero sul cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ad oggi la produzione del Grande Fratello ha svelato solo un concorrente: la showgirl Elisabetta Gregoraci. Dopo anni di rifiuti l’ex moglie di Flavio Briatore ha cambiato idea per via della presenza di Alfonso Signorini. La conduttrice calabrese si fida del direttore di Chi ed è stata conquistata dal Grande Fratello Vip vinto da Paola Di Benedetto. Da qui la voglia da parte di Eli di provarci e mettersi in discussione, mostrando così al pubblico nuovi lati della sua personalità. Secondo le ultime anticipazioni nella trasmissione troveremo anche: Fulvio Abbate, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Francesco Oppini (figlio di Franco e Alba Parietti), Dayane Mello e Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli).

Alfonso Signorini affiancato da Pupo e Antonella Elia

La quinta edizione del Grande Fratello Vip partirà il 14 settembre su Canale 5 e avrà un doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì). Confermato alla conduzione Alfonso Signorini mentre gli opinionisti scelti sono Pupo e Antonella Elia (che prende il posto di Wanda Nara, impegnata in Francia con nuovi progetti lavorativi e privati).