Grande Fratello Vip: Fulvio Abbate nel cast, ultime news

Nuove indiscrezioni sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 lunedì 14 settembre. Stando a quello che riporta il blog di Marida Caterini varcherà la porta rossa di Cinecittà anche lo scrittore, giornalista e opinionista Fulvio Abbate. Un nome decisamente inedito, mai trapelato fino ad oggi. Un personaggio che sicuramente regalerà tanti momenti di cultura e molteplici spunti di riflessione. Al momento, però, la produzione del reality show non ha ancora confermato la presenza di Fulvio. Ad oggi resta certo solo il nome di Elisabetta Gregoraci, uscita allo scoperto sull’ultima cover di Chi. Ma sembrano già concluse le trattative con: Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Francesco Oppini (figlio di Franco e Alba Parietti), Dayane Mello e Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli).

Grande Fratello Vip: chi è lo scrittore Fulvio Abbate

Fulvio Abbate, classe 1956, è un giornalista e scrittore siciliano. Laureato in Filosofia, ha scritto su molti quotidiani nazionali, tra cui Il Riformista, Il Messaggero, La Stampa, Il Mattino. Attualmente collabora con Linkiesta e Huffington Post. Nell’ottobre del 1998 ha fondato su Youtube Teledurruti, una “televisione monolocale”. Nel marzo 2019 invece lo ha sostituto con un altro canale, Pack. All’interno della sua piccola tv sul web Fulvio Abbate cerca di raccontare la città di Roma, attraverso il cinema, la cultura ma anche con l’incontro di persone comuni, come gli ambulanti del mercato domenicale di Porta Portese. Ha pubblicato molti libri: l’ultimo si intitola La peste nuova. Fulvio è stato opinionista di Tg3 Linea Notte, Sky Tg24, Forum e più recentemente di Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola in onda su Tv 8.

Tutto quello che sappiamo sul Grande Fratello Vip

La quinta edizione del Grande Fratello Vip partirà il 14 settembre su Canale 5 e avrà un doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì). Confermato alla conduzione Alfonso Signorini mentre gli opinionisti scelti sono Pupo e Antonella Elia (che prende il posto di Wanda Nara, impegnata in Francia). Certa la presenza di Elisabetta Gregoraci che torna in tv dopo l’esperienza in Puglia a Battiti Live.