Grande Fratello Vip cast 2020: spunta la foto di un nuovo concorrente

Concorrenti Grande Fratello Vip 2020: c’è anche l’uomo avventuroso

La produzione del Grande Fratello Vip sta continuando a rilasciare indizi sul cast della prossima edizione del reality show. Dopo “la donna molto cattiva”, che non è stata inquadrata in volto, arriva l’uomo che vive “una continua avventura” (foto in basso). Per il momento non ci è dato sapere di più ma il pubblico ha messo in conto alcune ipotesi. Secondo qualcuno potrebbe trattarsi del cantante Valerio Scanu mentre per altri non è che Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi. Qualcun altro ha insinuato il divulgatore scientifico Roberto Giacobbo o il giovane Paolo Ciavarro, erede di Massimo ed Eleonora Giorgi.

Tante ipotesi anche sulla “donna molto cattiva”

Nelle ultime ore sono spuntate sul web molte ipotesi sulla “donna che è stata molto cattiva”. Per qualcuno si tratta di Adriana Volpe mentre per altri è la vulcanica Natalia Bush, lontana dalle scene da tempo. Per ora è stato ufficializzato solo il nome di una concorrente: la produttrice nonché ex moglie di Vittorio Cecchi Gori Rita Rusic. Si è parlato anche della scrittrice Barbara Alberti ma fino ad oggi non è arrivata alcuna conferma. Ha invece smentito la sua partecipazione Loredana Lecciso, corteggiata per mesi da Alfonso Signorini e dai suoi collaboratori.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2020

La nuova edizione del Grande Fratello Vip inizierà mercoledì 8 gennaio su Canale 5. Alfonso Signorini è il nuovo conduttore della trasmissione mentre gli opinionisti sono Wanda Nara e Pupo.