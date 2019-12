Grande Fratello Vip: arriva la donna “che è stata molto cattiva” (foto)

Grande Fratello Vip, Signorini si diverte: arriva la donna “che è stata molto cattiva”. Di chi si tratta? La foto accende i fan

Alfonso Signorini pare proprio che abbia già iniziato a divertirsi con il Grande Fratello Vip, nonostante il reality non sia ancora decollato. Per quello c’è da attendere la fine delle feste natalizie e l’anno nuovo. Intanto però ci si può sempre sbizzarrire sui social. E pare proprio che è quello che vuole fare il direttore di Chi (quest’anno conduttore che subentra a Ilary Blasi) assieme allo staff della comunicazione che gestisce i profili social del programma. Infatti nelle scorse ore, sulla pagina Instagram della trasmissione di Mediaset è apparsa una foto di una donna che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Peccato che non si veda il volto, eccezion fatta per i capelli. Di chi si tratta? I dettagli riconducono a…

Chi è la donna dietro l’ombrellone? Il toto nomi impazza tra i fan

Chi si nasconde dietro all’ombrellone? Chi è la donna dal ‘passato cattivo’? E chi l’ha detto che c’è un passato cattivo? Il personaggio stesso in questione. “Sono stata una donna molto ‘cattiva’…”, si legge sul profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello. I fan si sono subito ‘accesi’. Dal fisico statuario e dalla chioma bionda, forse ramata, in molti hanno pensato che possa trattarsi di Elena Morali, recentemente finita nella bufera mediatica per i presunti tradimenti fatti a Scintilla. C’è chi invece nutre la convinzione che si tratti di Adriana Volpe. I più, però, hanno fatto il nome di Loredana Lecciso. Ma su quest’ultima pesa una news giunta pochi giorni fa. Libero Quotidiano ha riportato che la showgirl avrebbe detto no al reality di Canale 5.

Il “no” di Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip

Loredana Lecciso dice “No” al Grande Fratello Vip. A dare la news è stato Francesco Fredella, spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso. Il giornalista ha fatto sapere che Libero Quotidiano ha raggiunto l’ex di Albano, la quale avrebbe reso noto di aver declinato l’offerta fattale da Mediaset per entrare nella Casa più spiata d’Italia.