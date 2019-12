Loredana Lecciso, colpo di scena: no Grande Fratello Vip. Parla la showgirl

Loredana Lecciso, colpo di scena: all’ultimo chiude le porte al Grande Fratello Vip. Le parole della showgirl

Il Grande Fratello Vip 4 scalda i motori: ieri il reality ha annunciato ufficialmente il primo concorrente dello show, che sarà Rita Rusic, mentre oggi arriva il primo forfait. Loredana Lecciso, data ormai per certa nel cast della Casa più spiata d’Italia, non ci sarà. Almeno stando a quanto riporta Libero Quotidiano che, attraverso il giornalista nonché opinionista di Barbara d’Urso Francesco Fredella, fa sapere che l’ex di Albano ha chiuso le porte per un’eventuale partecipazione al reality di Canale 5. Da quanto si evince, il quotidiano ha raggiunto direttamente Loredana che ha confidato che non se ne farà niente.

GF Vip, Loredana Lecciso: “Magari in un’altra edizione”. L’ex di Albano declina l’invito di Alfonso Signorini

Loredana, raggiunta da Libero Quotidiano, ha chiosato a proposito della sua entrata nel reality Mediaset: “Magari in un’altra edizione”. L’ex di Albano, attualmente, ha preferito non rendere noti i motivi per cui ha scelto di non varcare la celebre porta rossa di Cinecittà. Una brutta tegola per Alfonso Signorini visto che la Lecciso sarebbe stata sicuramente una figura molto curiosa per il Grande Fratello Vip. Nel frattempo confermata Rita Rusic, primo pezzo da novanta. D’altra parte il direttore di Chi, che quest’anno guiderà il programma prendendo in consegna il testimone passatogli da Ilary Blasi, è stato chiaro circa la popolarità dei concorrenti che parteciperanno alla sua edizione: “Gli spettatori non si chiederanno chi è questo…”

Grande Fratello Vip: l’inizio viene spostato di un giorno, si comincia mercoledì 8 gennaio 2020

Altra news sul GF Vip 4 trapelata poche ore fa riguarda la data di partenza, inizialmente fissata per martedì 7 gennaio 2020. Il sito BubinoBlog ha fatto sapere che la prima puntata è stata spostata a mercoledì 8 gennaio, considerato che, il giorno prima, Rai Uno manderà in onda il docu-film dedicato ad Alberto Sordi, interpretato da Edoardo Pesce. Insomma, Mediaset pare che abbia optato per una serata più ‘tranquilla’ per far decollare il reality.