Grande Fratello Vip, prima puntata slitta: ecco quando va in onda

Data d’inizio Gf Vip 2020, un altro cambiamento da parte di Mediaset: ultimi aggiornamenti

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 è slitatta. Non sembra trovare pace il reality show che verrà condotto da Alfonso Singorini, il quale vuole creare un’edizione memorabile con concorrenti davvero famosi. E dobbiamo ammettere che, tenendo conto degli ultimi rumour, sta sulla strada giusta. Ma se Signorini ha chiaro in mente da chi dovrà essere composto il cast del Grande Fratello Vip, si hanno invece dei grandi dubbi sulla messa in onda della prima puntata a causa di palinsesti non sempre stabili, così – ancora una volta – ci ritroviamo a dover parlare della data d’inizio del Gf Vip. Questa volta sarà quella giusta?

Prima puntata Grande Fratello spostata per problemi di palinsesti

Il sito BubinoBlog ha fatto sapere quest’oggi che la prima puntata del Grande Fratello Vip è stata spostata ancora: se all’inizio si credeva di poter conocere i concorrenti della nuova edizione a dicembre 2019, poi abbiamo scoperto che Mediaset aveva intenzione di collocarlo a febbraio, fino a quando non è saltata fuori la data di martedì 7 gennaio. Ma adesso ci sarebbe stato un ulteriore cambiamento, come scrive BubinoBlog, causa “palinsesti”.

Quando va in onda la prima puntata del Gf Vip 2020? La data

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 verrà trasmessa mercoledì 8 gennaio, considerato che, il giorno prima, Rai Uno manderà in onda il docu-film dedicato ad Alberto Sordi, che verà interpretato da uno degli attori più apprezzati in Italia: Edoardo Pesce. Il 6 gennaio non è possibile perché la Rai trasmetterà lo speciale de I Soliti Ignoti dedicato alla lotteria. Mediaset ha quindi pensato bene di collocare il Gf Vip in un giorno senza grossi rivali… la Rai gli piazzerà contro qualche altro colosso?