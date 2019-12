Loredana Lecciso ha deciso: sarà al Grande Fratello Vip

Concorrenti Grande Fratello Vip: ci sarà anche Loredana Lecciso

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la produzione ha comunicato il primo nome ufficiale, quello di Rita Rusic. E insieme alla produttrice, a quanto pare, ci saranno pure Barbara Alberti e Loredana Lecciso. Il nome della scrittrice è stato fatto da Dagospia mentre quello dell’ex compagna di Albano da Tv Blog. Entrambi sembrano certi anche se per il momento non c’è l’ufficialità da parte della trasmissione Mediaset. Con questi nomi c’è di sicuro la promessa fatta di recente dal nuovo conduttore Alfonso Signorini: solo very important people nella sua trasmissione e non semi-sconosciuti, come accaduto in passato.

Gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda gli altri concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip si parla di: Hoara Borselli, Paola Di Benedetto, Cicciolina, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Megan Montaner, Lorenzo Riccardi, Antonella Elia, Mariano Catanzaro.

Confermati i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip

Oltre al nuovo conduttore Alfonso Signorini sono stati confermati da Mediaset i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip: Wanda Nara e Pupo. Il Grande Fratello Vip partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo martedì 7 gennaio.