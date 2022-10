Grande Fratello Vip, Bellavia rompe il silenzio: rabbia e delusione

Marco Bellavia rompe il silenzio dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip 7. Il caso legato all’ex conduttore di Bim Bum Bam ha generato non poche polemiche sul web. I telespettatori si sono scagliati contro chi non teso una mano d’aiuto al compagno d’avventura, in evidente stato di difficoltà. I pianti di Bellavia nella Casa di Cinecittà hanno commosso tutti, anche Sonia Bruganelli durante la diretta della quinta puntata. Ed è proprio durante l’appuntamento di ieri sera che Alfonso Signorini ha rimesso al loro posto chi ha trattato con ostilità Marco.

Il provvedimento più duro è stato riservato a Ginevra Lamborghini, che in lacrime è stata costretta a lasciare il gioco e raggiungere lo studio. A seguirla è stato Giovanni Ciacci, eliminato al televoto flash imposto dal programma durante la diretta. Pare, però, che i rimproveri e i provvedimenti non abbiano colpito nel segno, visto che nella notte alcuni concorrenti hanno ancora deluso il pubblico. Intanto, ecco che Bellavia dopo il GF Vip 7 ha deciso di esprimersi sulla questione, condividendo un pensiero di grande rammarico.

Sul suo account ufficiale di Instagram Marco ha pubblicato le sue stesse affermazioni, fatte nel corso della puntata che ha preceduto il suo addio al reality: “Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa”. Proprio questo discorso sta facendo, negli ultimi giorni, il giro dei social. Sono tanti coloro che condividono il pensiero per dargli sostegno.

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di…?”, ha scritto Bellavia come didascalia, per accompagnare il suo pensiero. In cambio da parte di alcuni dei suoi ormai ex compagni d’avventura ha ricevuto solo ostilità e nessuna comprensione. È scoppiato un vero e proprio caso intorno alla vicenda e oggi danno il loro appoggio vari volti del mondo della televisione.

Tra questi c’è anche Mara Venier. La conduttrice di Domenica In commenta così il post: “Un abbraccio Marco, siamo con te”. Non mancano i commenti di Giulia Salemi, che già ha dimostrato di essere completamente dalla sua parte, e di Stefania Orlando che scrive: “Non sei solo”. In questi giorni, Tommaso Zorzi si è detto convinto del fatto che l’intero cast del GF Vip 5 gli darebbe volentieri tutto il sostegno necessario.

Il post condiviso da Bellavia è da capire e sostenere. Aveva chiesto aiuto ai suoi ex coinquilini, comportandosi in Casa sempre in modo educato e rispettoso. Le sue lacrime non passavano inosservate, questo sì. Hanno, però, ricevuto indifferenza da parte dei concorrenti.

Gli unici ad aver mostrato sensibilità sull’accaduto sono i più giovani. Eppure ci si aspetta di assistere a simili reazioni da una persona adulta, che dovrebbe dare l’esempio. Invece, questo è arrivato da Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan.

In particolare, quest’ultimi questa mattina si sono lasciati andare a un pianto liberatorio, pare causato da quanto accaduto a Bellavia.