Una parte del cast del Grande Fratello Vip 7 senza essere senza speranza. Non è servito quasi a nulla il durissimo, pesantissimo intervento di Alfonso Signorini ieri sera perché alcuni sembrano non aver proprio capito niente di ciò che ha detto. Alfonso si è sentito quasi in dovere di definire ciò che è successo una brutta pagina della televisione. Il programma si è preso le sue colpe nel caso Marco Bellavia, mentre i concorrenti non sembrano disposti a farlo.

I social hanno approvato il modo di affrontare la questione del conduttore, fino al momento in cui solo un altro ha pagato oltre a Ginevra Lamborghini. I Vipponi, quelli che si sentono Vippissimi, invece si sentono offesi. Sì, si sentono offesi perché sono stati rimproverati in prima serata. Hanno cominciato già durante la puntata a chiamarsi fuori da accuse come il bullismo, ma nessuno ha pensato che l’accusa che li fa uscire malissimo da questa situazione è inumana: hanno abbandonato, ignorato una persona in difficoltà. Hanno visto un uomo che soffriva e lo hanno ignorato, in alcuni casi maltrattato, perché altrimenti avrebbe rovinato il loro gioco.

Alfonso ha spiegato tutto bene ieri sera, ma loro erano accecati evidentemente dal loro ego. Appena si sono sentiti sotto accusa hanno iniziato a vedere nero forse e non hanno più capito niente di ciò che ha detto Signorini. Hanno subito spostato l’attenzione su loro stessi, questo sembra di capire da come hanno reagito dopo alcuni di loro. Non hanno imparato la lezione neanche vedendo che i più giovani della Casa hanno invitato tutti a stare zitti: era l’unica cosa da fare. Chinare il capo, vergognarsi anche in alcuni casi e rimanere in silenzio.

Sara Manfuso ha indossato la toga e ha cominciato a difendersi, Charlie Gnocchi sembrava aver capito la cosa poi a fine puntata ha rovinato tutto. Gegia è stata coerente nel suo essere insensibile e nel non aver capito niente, come sottolineato da Antonella Fiordelisi. Ma non sono gli unici. Patrizia Rossetti si è sentita quasi offesa e minaccia di abbandonare il GF Vip. Come la Manfuso, perché alla storia del voler uscire per solidarietà a Marco non ci crede nessuno. Sara voleva lasciare la Casa, poi sembra abbia cambiato idea parlando con Alfonso ma chissà. Anche Elenoire Ferruzzi dice di voler abbandonare da ieri mattina: staremo a vedere.

Patrizia Rossetti minaccia di abbandonare: chi la trattiene?

Nella notte Patrizia Rossetti ha sbottato male: “Non riesco ad adeguarmi a tutte quelle critiche”, ha detto. Biccy ha riportato il suo discorso post puntata, Patrizia non vuole essere giudicata come persona. Accetterebbe critiche solo sul lavoro: “Se mi avessero giudicata per una cavolata che ho fatto sul mio lavoro ok. Però adesso perché devo diventare per forza psicologa e se dico una frase sbagliata mi danno della me..a?”. Alcuni di loro, insomma, continuano a sostenere di non aver sbagliato.

“Ricordiamoci che non abbiamo ammazzato nessuno”, così continuano a difendersi i più testardi. Anzi verrebbe da dire i più convinti di sé stessi, perché non sia mai farsi un esame di coscienza e capire di aver abbandonato una persona che soffriva. E che aveva chiesto loro aiuto. Patrizia Rossetti ha accusato il programma: “Capisco la logica dei programmi. Ma qui c’è chi ha voluto portare l’acqua al suo mulino e io non me lo merito. Io so fare questo mestiere”. Per lei dunque Signorini e gli autori avrebbero usato i concorrenti, anche qui si può ben notare che alcuni in quella Casa non hanno capito niente della puntata di ieri sera. E se non abbandona è sempre per la sua immagine, non vorrebbe passare da vigliacca:

“Io di cuore andrei via adesso. Poi non lo so. Perché mi sento ferita e non me lo merito. Non sono capace di analizzare adesso. Io adesso prenderei e partirei. Se ascolto me stessa me ne vado. La Patrizia Rossetti toscanaccia prenderebbe e se ne andrebbe. Però penso che potrei passare da vigliacca. Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all’uscita. A 63 anni che senso mi ha dato e insegnato questa cosa di stasera? Sentirmi bacchettata in diretta come una ragazzina che ha rubato la marmellata”

GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Gegia: “Senza cervello”

Eppure Antonella Fiordelisi li aveva avvisati: “State esagerando”, aveva detto a molti della Casa. Così come ha fatto ieri mattina, quando Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno avuto una discussione con lei e non ne sono uscite benissimo. Wilma tra l’altro è stata graziata ieri sera su Bellavia e non si capisce perché. Pensano che una ragazza più giovane non possa insegnare niente loro, che ormai alla loro età abbiano già la laurea della vita e non servano corsi di aggiornamento.

Dopo la puntata Antonella ha ripreso pure Antonino Spinalbese, che pensa il pubblico veda solo le clip e quasi si dispiaceva per Ciacci, Lamborghini e gli altri bacchettati. Gegia non era presente, ma hanno parlato anche di lei. C’era invece Cristina Quaranta, che non si sente minimamente responsabile di nulla, ma su Gegia ha dato ragione ad Antonella quando Spinalbese ha inteso dire che la più giovane avesse quasi esagerato. Sì, perché Antonella Fiordelisi ha letteralmente annientato Gegia:

“Ma ti sembra normale che Gegia pianga per Giovanni Ciacci che è uscito e non per Marco? È insensibile, non ha cervello per capire. Pensa tuttora di avere ragione quando le ha detto ‘sei malato esci da questa casa’. È una insensibile e senza cervello. Gegia si è messa a piangere perché era contenta di essersi salvata, poi ha fatto credere che era per Giovanni. Se avesse davvero studiato psicologia lo saprebbe che non si può dire ad una persona che sta male che non sta bene. Gegia è un’ignorante insensibile perché non ci arriva a capire di aver sbagliato! Si è messa a piangere per Giovanni Ciacci! O è insensibile o non ci arriva”

Antonino Spinalbese si sente in colpa per Ginevra Lamborghini

Ginevra Lambroghini è stata squalificata per la frase sul bullismo. Antonino si sente in colpa perché a tirare fuori la parola bullismo in quella chiacchierata è stato lui:

“Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. È colpa mia, perché l’ho detta io quella parola. Se non l’avessi mai detto lei non avrebbe mai ripetuto quella parola”

Spinalbese però ha anche sottolineato i vari errori di Ginevra Lamborghini al GF Vip: “La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro”.