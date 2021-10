Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: eliminato e vecchi flirt a galla

Secondo appuntamento settimanale con le anticipazioni del Grande Fratello Vip 6: la puntata di stasera è super attesa per l’esito del televoto. In nomination ci sono tre concorrenti, di cui due appartengono ai due schieramenti più netti della Casa. Da una parte c’è Nicola Pisu, che fa gruppo con Alex, Davide e Soleil; dall’altra c’è Samy Youssef, più vicino a Raffaella, Ainett e Francesca. In mezzo c’è Amedeo Goria, che non appartiene a nessuno dei due schieramenti ma a quelli che pare vadano d’accordo più o meno con tutti. A dire il vero negli ultimi giorni gli animi sembrano più calmi, ci sono stati vari chiarimenti ma non tutti si sono riappacificati.

Chi sarà l’eliminato di stasera, 8 ottobre 2021? I pronostici non lasciano spazio a molti dubbi, ma vanno sempre presi con le pinze. Sul Web diversi siti lanciano sondaggi per avere un’idea delle preferenze del pubblico. Ebbene, in base a questi sondaggi l’eliminato di stasera dovrebbe essere Amedeo Goria. Gli altri due, nel bene o nel male, potrebbero aver incuriosito di più il pubblico. Va sempre tenuto in considerazione l’effetto sorpresa, visto che molti fan di Davide Silvestri hanno salvato Amedeo nella speranza di eliminare Samy. Ci saranno riusciti?

Lo scopriremo nella puntata di stasera del GF Vip 6, ma prima del verdetto del televoto Alfonso Signorini non mancherà di raccontare le sue amate storie. Anche stasera si parlerà di Manuel Bortuzzo, forse una delle poche storie che non annoiano i telespettatori. In settimana Manuel si è alzato in piedi grazie ai tutori, un esercizio che nella vita quotidiana fa tutti i giorni in realtà. Ci sarà una clip sulla reazione degli altri concorrenti e su quei momenti molto emozionanti. Si parlerà anche della situazione con Lulù, sempre più ingarbugliata?

Nelle anticipazioni per stasera del GF Vip 6 si parla anche di vecchi flirt venuti a galla: qual è la verità su Katia Ricciarelli e Giucas Casella? Cosa c’è stato realmente fra i due? Un gioco di battute di qualche puntata fa ha acceso il gossip, per cui Signorini ora vuole vederci chiaro. Ci sarà una sorpresa anche per Alex Belli. Arriverà anche Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro, dopo la sorpresa saltata?