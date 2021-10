Signorini nel caos: tuonate da Lorenzo Amoruso e Angela da Mondello

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 ha generato qualche polemica, non solo dentro la Casa, ma anche fuori. A ribellarsi al comportamento di Alfonso Signorini sono Lorenzo Amoruso e Angela da Mondello. In particolare, l’ex calciatore si ritrova a rispondere alla curiosità dei fan, che aspettavano di assistere alla sorpresa per Manila Nazzaro, da lui annunciata. Facendo il punto della situazione: ieri Lorenzo aveva anticipato ai suoi follower su Instagram che nel corso della settima puntata ci sarebbe stato un momento speciale dedicato alla sua fidanzata.

I telespettatori affezionati alla coppia, che lo scorso anno a Temptation Island Vip ha conquistato tutti, hanno atteso tutta la serata questa sorpresa. Ebbene non c’è stato alcun momento particolare dedicato a Manila e i fan sono rimasti delusi. Attraverso le Stories di Instagram, Amoruso ci tiene a chiedere scusa a tutti, in quanto aveva detto che “ci sarebbe stata una piccola sorpresa per Manila”. Fa notare che così non è stato e fa delle precisazioni.

“Non è stata colpa mia, è stato il Grande Fratello. Ha deciso di spostarlo, avranno avuto problemi di scaletta. Non so che dirvi, aspettiamo, che devo dirvi”

Ma questo non sarebbe l’unico commento da parte di Lorenzo Amoruso per la mancata sorpresa per Manila. Su Twitter gira lo screenshot di un messaggio privato che un utente avrebbe inviato all’ex calciatore chiedendogli della sorpresa. “Lascia stare sono inca…to”, si legge nell’immagine.

Ed ecco che arriva anche la polemica di Angela Chianello, conosciuta come Angela da Mondello. Quest’ultima si lascia proprio andare e si scaglia contro Alfonso Signorini, apertamente. Stamattina ha ricevuto vari video da parte dei telespettatori che hanno seguito la puntata di ieri del GF Vip 6. Chi si trovava di fronte al piccolo schermo avrà sicuramente sentito Francesca Cipriani dire “Non ce n’è Covid”.

Si tratta dell’affermazione che due anni ha reso nota in televisione e sui social Angela. La gieffina ha pronunciato tale frase nel momento in cui ha incontrato il fidanzato Alessandro. Signorini, in questa circostanza, ha chiesto a entrambi di mantenere le distanze. Di fronte alla risposta della Cipriani, il padrone di casa si è lasciato andare a un rimprovero per tali parole.

“Hai detto ‘non pronunciare questa frase perché è stata detta da Angela da Mondello’. Non so perche ce l’hai con me”

Furiosa, Angela si rivolge direttamente a Signorini in questi video su Instagram. La Chianello dichiara di doversi “difendere da queste persone qua”. Dopo di che, rivela che lo scorso anno gli autori del reality avrebbero voluto averla nel cast.

“Tu, proprio tu Alfonso hai lasciato un’intervista: preferisco un abate anziché la signora Angela da Mondello. […] Mi hai crocifissata”

Angela è fuori di sé e afferma di attendere la risposta del conduttore. Detto ciò, rivela che andrà “dappertutto” con la sua “onestà e sincerità”.

GF Vip, anche l’atleta Campoccio contro il reality

Amoruso e Angela non sono gli unici a scagliarsi contro il reality. A parlare oggi contro il GF Vip ci pensa anche l’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio, in una lettera pubblicata dal Corriere. Mostra tutta la sua indignazione per il video che da ieri gira sui social, in cui la regia del programma commette una gaffe.

Guardando il filmato è possibile sentire una frase che non è piaciuta per nulla all’atleta: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi”. Lo sportivo si sente offeso e spiega che è cerebroleso, ma riesce comunque a vincere le medaglie. Lancia così un appello ad Alfonso, chiedendogli di prendere provvedimenti contro chi, tra i componenti della regia, ha pronunciato tale frase.