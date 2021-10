GF Vip, autori: “Imbec..li e cerebrolesi”. L’audio è aperto, inquilini gelati

Brutto pagina di televisione al Grande Fratello Vip. Per una volta a finire sotto la lente di ingrandimento non sono stati i concorrenti del reality show bensì degli autori del programma di Canale Cinque, i quali, non resisi conto di avere il microfono aperto, hanno sputato parole tutt’altro che tenere. Le frasi sono state captate da alcuni inquilini in giardino, che sono rimasti assai perplessi da quanto udito ed hanno deciso di far finta di nulla per capire fino a dove si potesse spingere il ‘tonfo’ autoriale.

“Una massa di imbec..lli e cerebrolesi… Ca..i loro”. Questo lo scivolone di una voce autoriale che sembra essere femminile. Un’altra collega ha provato a mettere un freno alla questione, facendo notare l’audio aperto: “Si sente tutto”. A chi erano rivolti gli insulti? Agli inquilini della Casa più spiata d’Italia? Pare proprio di sì, anche se c’è da scommettere che se la situazione dovesse essere discussa pubblicamente verrà sostenuta la tesi che in realtà quelle paroline acide fossero indirizzate a non meglio specificate persone non orbitanti attorno al GF Vip. Fatto sta che la clamorosa gaffe si è consumata ed è pura stata sentita da una manciata di vip.

Davide Silvestri, Aldo Montano, Nicola Pisu, Ainett Stephen, Alex Belli e Miriana Trevisan sono stati gli inquilini seduti in giardino che hanno ascoltato lo sfogo autoriale. “Facciamo finta di niente”, si è affrettato a dire Silvestri, in modo tale da stimolare gli autori a procedere. Nicola Pisu si è chiesto se quelle esternazioni fossero rivolte al cast. Belli però lo ha placato, invitandolo a gesti a zittirsi e avallando l’atteggiamento di Silvestri.

Dopo gli scivoloni, sono stati chiusi gli audio degli autori e tutto è tornato alla normalità. La vicenda farà senza dubbio discutere e potrebbe innescare polemiche roventi. Resta da capire come si muoveranno gli inquilini: hanno intenzione di lasciare perdere? Vorranno spiegazioni più dettagliate? Ne chiederanno conto in prima serata ad Alfonso Signorini? A proposito del conduttore: dopo il prime time di venerdì 1 ottobre, è stato raggiunto da una raffica di critiche. A snocciolarle proprio alcuni inquilini che non hanno affatto gradito la gestione del ‘caso Soleil’.