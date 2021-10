Grande Fratello Vip 6 settima puntata: nominati, televoto, inattese sorprese

Il GF Vip 6 è tornato con una nuova puntata nella prima serata di lunedì 4 ottobre 2021. Alfonso Signorini ha scelto di iniziare questo appuntamento con la clip riguardante la festa che i gieffini hanno vissuto sabato scorso nella Casa di Cinecittà con Jo Squillo di fronte alla consolle da dj. Il conduttore ci ha tenuto a far notare che Katia Ricciarelli, in questa occasione, si è divertita parecchio. L’attenzione è poi tornata su Soleil Sorgé e gli scontri nati nella Casa negli ultimi giorni. Ainett ha parlato di “una calma apparente”, che si è creata dopo quanto accaduto durante la scorsa puntata.

Stasera non sono mancate le piccole discussioni e anche una gaffe di Signorini. La puntata è poi andata avanti con Manuel Bortuzzo, che ha commosso tutti in varie clip. Il giovane concorrente ha avuto modo di rivedere la sua ex fidanzata Federica, attraverso un videomessaggio. La ragazza ha ammesso di non vedere il ragazzo spensierato e felice. Concluso questo momento, Signorini ha chiamato al centro dello studio Federica, la quale però ha preferito non fare alcun collegamento diretto con Manuel, ignaro di ciò.

Infatti, Bortuzzo non è stato messo al corrente della presenza in studio di Federica e del suo migliore amico Andrea. La sua ex fidanzata si è detta certa del fatto che sia bastato il videomessaggio per arrivare a Manuel. Successivamente, il padrone di casa ha deciso di rivelare a Cipriani la notizia resa nota da Dagospia di recente. Scendendo nel dettaglio, il gossip vede Soleil Sorgé vicina al fidanzato di Francesca, Alessandro.

Inizialmente, la gieffina non ha creduto alla news, pensando subito a uno scherzo. Poi ha iniziato ad avere qualche dubbio e Soleil gli ha confermato che non c’è mai stato nulla tra loro, se non uno scambio di email. Ed ecco che Signorini ha invitato la Cipriani a uscire dalla porta rossa. Sulla passerella, Francesca ha incontrato il fidanzato e non è riuscita a mantenere la calma, tanto che Alfonso ha richiesto l’intervento di due bodyguards.

Giucas Casella nei giorni scorsi ha fatto una confessione che ha sorpreso tutti. L’illusionista ha dichiarato di avere avuto dei rapporti occasionali con altri uomini, quando era ragazzo. Ha parlato della libertà di vivere l’amore e stasera nella Mistery Room ha confermato, senza alcun problema, il tutto. In questa circostanza, ha anche ricordato il momento in cui è nato il figlio James, avuto insieme a Carol. Subito dopo, Giucas è tornato in salotto da Katia Ricciarelli, mentre tutti gli altri coinquilini si sono recati nella stanza da letto.

I due vantano un’amicizia di oltre 30 anni. Giucas ha ricordato una particolare notte trascorsa insieme, ma entrambi non sono scesi nei dettagli. L’attenzione si è spostata, successivamente, su Davide Silvestri. Alcuni concorrenti credono che la sua sia una strategia ben studiata, in quanto il suo comportamento non convince. “Vaga come l’aria, dove gli conviene va”, ha dichiarato, ad esempio, la Fico.

“Io parlo solo con chi mi fa piacere parlare”, ha risposto invece Davide, per difendersi. È arrivato il momento, subito dopo, di conoscere il verdetto del televoto, che non è stato a eliminazione. Tra Amedeo, Davide, Nicola e Samy il Vip più votato è stato il secondo. In quanto preferito, Silvestri ha dovuto scegliere chi mandare direttamente al prossimo televoto, tra i suoi tre compagni. La sua scelta è ricaduta su Samy, senza troppi giri di parole.

Signorini in questa settima puntata del Grande Fratello Vip ha riservato uno spazio anche alla storia di Ainett Stephens. Quest’ultima, nel 2004, fu costretta ad affrontare un vero e proprio dramma: sia sua mamma che sua sorella sono scomparvero nel nulla. Alfonso si è chiesto se sia rimasta in lei la speranza che siano ancora vive, ma Ainett è certa che siano morte.

“Girano voci, dicono che siano state uccise e bruciate. Non importa quanto sia grande la disgrazia, bisogna andare avanti. Mi sono trovata a capo della mia famiglia. I miei fratelli li ho portati in Italia”

Nel giardino della Casa, la modella ha avuto l’opportunità di rivedere la sorella Lintang, che le ha fatto una graditissima sorpresa e che è in dolce attesa. La puntata è andata avanti con le nomination, ma prima è stato necessario conoscere gli immuni. Oltre Davide – che ha vinto al televoto – i concorrenti hanno scelto come preferiti Carmen, Aldo, Manuel, Ainett, Alex e Raffaella. La Bruganelli e la Volpe hanno scelto rispettivamente Katia e Soleil.

Al televoto sono finiti, insieme a Samy, Nicola e Amedeo.

Amedeo ha nominato Giucas;

Sophie ha nominato Amedeo;

Giucas ha nominato Amedeo;

Le sorelle Selassié hanno nominato Nicola;

Nicola ha nominato le sorelle Selassié;

Jo ha nominato Amedeo;

Gianmaria ha nominato Nicola;

Francesca ha nominato Miriana;

Miriana ha nominato Giucas;

Manila ha nominato Amedeo;

Samy ha nominato Nicola;

Manuel ha nominato Miriana;

Soleil ha nominato le sorelle Selassié;

Raffaella ha nominato Miriana;

Aldo ha nominato Nicola;

Davide ha nominato le sorelle Selassié;

Carmen ha nominato Amedeo;

Alex ha nominato Miriana;

Ainett ha nominato Nicola;

Katia ha nominato Nicola.

In confessionale, Alfonso ha fatto sapere alla Fico di aver sentito Balotelli: “Ti saluta, ti manda un bacio e dice di continuare con questo nuovo amore, che lui è dalla tua parte”. Invece, Carmen ha ricevuto un video messaggio da parte di sua figlia.