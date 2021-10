GF Vip, lettera dell’ex per Bortuzzo: zero lacrime, Manuel lascia il segno

Il giovanissimo concorrente si ritrova a ricevere una graditissima sorpresa e non sa che Federica, in quel momento, si trova in studio

Arriva per Manuel Bortuzzo al GF Vip 6 una sorpresa speciale. Le anticipazioni lo avevano annunciato ed ecco che arriva il momento per il giovane concorrente di ascoltare un messaggio importante, quello della sua ex fidanzata Federica. Inizialmente, Signorini parla con Manuel dell’argomento riguardante il suo rapporto nato nella Casa con Lulù, una delle sorelle Selassié. Nei giorni scorsi, il ragazzo ha dimostrato di avere bisogno dei suoi spazi, rifiutando qualche volta la sua vicinanza. Bortuzzo stasera spiega di voler avere i suoi tempi a disposizione.

“Arrivi a capire che non conta più come dove e quando, ma le sensazioni che vivi, se valgono la pena vanno vissute”

Le parole di Manuel colpiscono nel segno e dimostra, ancora una volta, di avere una maturità che va oltre la sua età. Per ciò che ha vissuto, Bortuzzo è indubbiamente cresciuto in fretta e non ha di certo bisogno di mettere in scena dei momenti strappalacrime. Infatti, quando arriva il momento di ascoltare le parole scritte dalla sua ex Federica, con cui ha mantenuto un forte legame dopo la fine della loro storia, Manuel riesce a mantenere la calma e non offre alcuna scena patetica al pubblico, anzi.

Federica crede che qualcosa, in queste settimane, in Manuel stia cambiando. Non vede più in lui quella luce e quel ragazzo auto ironico che gli aveva fatto perdere la testa. Gli chiede, pertanto, di non abbattersi e di viversi a pieno questa esperienza. In realtà, Bortuzzo non sa che la sua ex fidanzata si trova, proprio in quel momento, vicino a Signorini. La ragazza, però, preferisce non avere una conversazione in diretta con Manuel, lasciandolo all’oscuro della sua presenza e di quella del suo migliore amico Andrea in studio.

“Assolutamente sì, abbiamo passato tantissimi momenti, brevi ma intensi. Siamo rimasti in buonissimi rapporti”

Queste le parole usate da Bortuzzo per spiegare ciò che lo lega a Federica. Quando torna nel salotto dai suoi coinquilini, in studio la ragazza racconta un episodio, riguardante un momento importante con Manuel.

“Quel giorno ha deciso di passarlo con me e a mezzanotte abbiamo passato un momento nostro e speciale: si è messo i tutori e si è alzato in piedi”

Federica non riesce a trattenere le lacrime e dimostra di nutrire per Manuel un affetto sincero.