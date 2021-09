GF Vip, Bortuzzo: “Perché ho lasciato la mia ragazza dopo la sparatoria”

Manuel Bortuzzo in vena di confessioni. Il 22enne triestino è la vera scoperta delle prime battute del Grande Fratello Vip 6: tenace, simpatico, acuto, generoso, riflessivo e autoironico, nonostante la vita gli abbia riservato un bruttissimo scherzo, quello che lo ha coinvolto in una sparatoria in cui nulla c’entrava. Da allora il giovane è paralizzato e viaggia su una sedia a rotelle. La tragedia, però, non gli ha fatto perdere il sorriso, tantomeno la voglia di vivere. A testimoniarlo è proprio lo spirito con cui Manuel sta affrontando l’avventura nella Casa più spiata d’Italia in cui, nelle scorse ore, con Lulù, una delle principesse Selassié, ha parlato della sua ex fidanzata.

Lulù, che con Manuel ha intrecciato un legame speciale, condito da baci e abbracci, a un certo punto della chiacchierata ha domandato al 22ene perché abbia lasciato la fidanzata che stava con lui quando avvenne l’incidente che lo ha paralizzato. “Per il semplice fatto che la conoscevo da poco”, ha spiegato Bortuzzo che ha aggiunto che quella giovane l’aveva incontrata solo qualche giorno prima dell’incidente.

Nonostante ciò, la ragazza e Manuel si sono frequentati per otto mesi, anche se metà del tempo il triestino lo passò tra ospedali e cliniche in quel periodo. “Dopo la sparatoria – ha aggiunto Bortuzzo – siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale”.

La principessa Selassié, sempre più incuriosita dalla vicenda, ha poi chiesto al compagno di avventura del GF Vip come sia finita la love story. Anche in questo caso Manuel non ha avuto alcun problema a raccontare come sono andate le cose: “L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me”.

Papà Bortuzzo non crede che tra il figlio e Lulù possa nascere una love story importante

Lungo la giornata di sabato, Franco, il padre di Manuel, in un’intervista radiofonica, ha dichiarato di non credere che Lulù possa essere una ragazza adatta a Bortuzzo. Il genitore, senza mezzi termini, ha assicurato che suo figlio è attratto da altri tipi di donne. Per questo ha spiegato che secondo la sua opinioni il legame che si sta creando tra Manul e Lulù altro non è che una “bella amicizia”. Nulla più.