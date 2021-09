GF Vip, papà Bortuzzo affossa la storia con Lulù: “Io rimpiango le sue ex”

Manuel Bortuzzo è davvero innamorato di Lulù, al secolo Lucrezia Hailé Selassié? Tra i due giovani, al Grande Fratello Vip, l’intesa è palpabile, tanto che sono già scattati baci, abbracci e gesti affettuosissimi. Non sono nemmeno mancati strusciamenti sotto le coperte. Dunque? La passione è decollata? Alla domanda ha risposto in modo schiettissimo il padre di Manuel, Franco, che senza troppo girarci attorno ha affossato sul nascere la liaison sentimentale.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, nella trasmissione condotta da Giada Di Miceli, ‘Non succederà più’, l’uomo ha dichiarato senza mezzi termine che il figlio, secondo il suo parere, non sarebbe “preso” dalla principessa etiope. ‘Bortuzzo senior’ ha anche raccontato come Alfonso Signorini ha convinto Manuel a partecipare al GF Vip 6. In particolare ha sottolineato che il rapporto di stima tra il giovane e il direttore di Chi Magazine è stato costruito prima ancora della proposta per prendere parte al reality show fatta pervenire a Manuel.

Lulu e Bortuzzo, cosa ne pensa papà Franco di quel che sta capitando nel reality show? La domanda diretta l’ha posta Giada Di Miceli. “In quelle circostanze si creano altre sensazioni e altre emozioni, logicamente sei chiuso in un ambiente e…. Per ora vedo una bella amicizia”, ha spiegato Franco. Quindi? Altrimenti detto? Suo figlio non è così preso dalla principessa? “Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo in un colpo di fulmine e in queste robe qua”.

Il padre del giovane ha quindi dichiarato che Lulu, secondo la sua opinione, non è la ragazza giusta per suo figlio. Lo ha fatto in modo assai schietto, addirittura nominando le ex fidanzate di Manuel: “Credo di no, conoscendo le sue ex, che rimpiango in modo incredibile. Ragazze strepitose, con caratteri generosi e affabili. Non vedo mio figlio così come con loro. Io lo noto, gli occhi glieli leggo in qualsiasi momento. Qui mi sembra che lui sia sulle sue. Secondo me non rientra nel suo canone (Lulu, ndr), non lo vedo preso assolutamente”.

Insomma, Franco ha derubricato il legame che sta interessando tantissime persone del pubblico televisivo affezionato alle vicende del GF Vip come una “bella amicizia” e nulla più. A colpire anche il paragone che l’uomo ha fatto in merito all’atteggiamento del figlio con Lulù e con le sue ex fidanzate.

Il padre di Manuel Bortuzzo spiega come Alfonso Signorini ha chiesto al figlio di partecipare al Grande Fratello Vip 6

Spazio quindi ad Alfonso Signorini. Franco ha raccontato che il giornalista e Manuel si sono conosciuti a Milano, quando il direttore di Chi Magazine ha presentato il libro di Bortuzzo, ‘Rinascere’. “Lo conoscevamo già”, ha rimarcato Franco che ha aggiunto: “Alfonso gli ha detto: “Sarebbe una cosa meravigliosa se venissi al GF Vip”. Sì, lo ha voluto tanto”. Così sono state fatte tutte le modifiche alla Casa”.