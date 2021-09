Grande Fratello Vip, Lulù gelosa di Manuel: prima scenata, c’entra Sophie

La rete in queste ore non fa che parlare della principessa Lulù gelosissima di Manuel Bortuzzo al GF Vip. Una scenata di gelosia che non è sfuggita al popolo di Twitter ma che è stata tanto evidente da insospettire anche gli altri Vipponi. Oggi le news su Lulù e Manuel al GF Vip non mancano, insomma. Stamattina si parlava di Bortuzzo che porterebbe Alex Belli nella Love Boat, non lei. Ieri sera Signorini ha mostrato i loro primi baci nel letto di notte, una clip che ha emozionato molto Lulù ma secondo i fan ha emozionato un po’ meno Manuel. C’è chi lo ha visto poco convinto di ciò che vedeva e non è mancata l’ironia sui social: secondo alcuni, infatti, Bortuzzo si sentirebbe incastrato in una coppia.

Solo lui sa cosa prova davvero, in realtà, e il fatto che spenda molto tempo nel dare rassicurazioni a Lulù la dice lunga. Insomma, pare che a lui la principessa piaccia eccome. Anche ieri sera il ragazzo ha consolato la Selassiè dopo una puntata non facile. Una puntata che ha portato Lulù ad avere insicurezze forse e queste potrebbero essere alla base della scenata di gelosia a Manuel Bortuzzo. Ma cosa è successo? Ricostruendo la vicenda con i tweet a disposizione, pare che Lulù si sia infastidita per un massaggio che Manuel ha fatto a Sophie.

La Codegoni, al centro del gossip per lo scontro a distanza con l’ex Matteo, pare stia soffrendo per qualche contrattura oggi e ha chiesto ai Vipponi di farle un massaggio. Manuel le è stato d’aiuto, ma il contatto con l’ex tronista ha fatto ingelosire Lulù. Questa è la sensazione che hanno avuto altri concorrenti tra cui Raffaella Fico che ha riferito la cosa a Sophie stessa. Sophie ha poi chiesto a Lulù se si fosse infastidita per il massaggio, ma lei ha risposto di no. Poco dopo però Lulù era in bagno con Manuel e lì è avvenuta la scenata.

Inutile dire che il Web non sia d’accordo con questa gelosia, reputata da molti troppo precoce. I due giovani concorrenti si conoscono da pochi giorni, si sono baciati da ancor meno giorni e per questo Lulù, sempre secondo loro, non doveva ingelosirsi. Anche perché la principessa è molto affettuosa ed è la prima ad abbracciare altri ragazzi in casa, quindi perché essere gelosa proprio di Manuel e Sophie? Forse per ciò che le è stato detto ieri sera: le nuove opinioniste, le Grandi Sorelle, sono state decisamente offensive con la ragazza dicendo che è “brutta”. Sì, hanno usato proprio questo termine, senza troppi giri di parole. Questo fatto potrebbe aver reso Lulù più insicura di prima, ma sempre secondo i social questo suo atteggiamento allontanerà Bortuzzo.

