GF Vip, Sophie senza freni sull’ex Matteo: “L’ho coperto, non verrà qui”

Sophie Codegoni al GF Vip è tornata a parlare dell’ex fidanzato Matteo Ranieri. Già quando ne ha parlato nel video di presentazione non ha scatenato reazioni positive, anzi. Molti spettatori infatti non hanno gradito la sua presentazione e il modo in cui ha parlato di Matteo, ma ieri sera lei ha rincarato la dose. Complice un incontro anzi scontro tra ex fidanzati, Sophie ha detto che Matteo non andrebbe mai al Grande Fratello Vip per un confronto con lei. Ne è sembrata sicura, e magari andrà così, certo è che più ne parla più è probabile che gli autori chiedano a Matteo di intervenire. Ma soprattutto non ne sta parlando benissimo e questo potrebbe rendere più possibile il confronto.

Proprio questo però ha acceso i dubbi di una parte del pubblico: per molti infatti Sophie parlerebbe di Matteo per avere un blocco in puntata. Fatto sta che dopo lo scontro tra Tommaso Eletti e l’ex Valentina, Sophie ha parlato con Francesca Cipriani e ha raccontato come lei e Matteo si sono lasciati. Ha esordito dicendo: “Non verrebbe mai qua perché sa che io l’ho coperto”. Poi ha insistito molto nel dire che Matteo non andrebbe perché sa di essere nel torto, soprattutto perché quando si sono lasciati lui non ha fatto nulla per fermare le critiche nei suoi confronti, anzi.

“Lui ha alimentato tutto, metteva le frasi contro di me. Secondo me non verrebbe mai qua perché sa che in uno scontro faccia a faccia non riuscirebbe a tenermi botta. Io oltre ad avere la parlantina sto dicendo la verità. Anche perché io di tutto quello che dico ho le prove”

Sophie ha proseguito raccontando all’altra concorrente che Matteo ha rivelato sui social di un soggiorno in un albergo a Milano da mille euro a notte. Questo lo avrebbe messo in imbarazzo, ma non sarebbe andata così: “Ho messo la ricevuta sui social, una stanza per tre giorni 280 euro. A Milano non posso trovare meno di così”. Da quel momento, secondo Sophie, Matteo avrebbe mollato la presa perché si è reso conto che non sarebbe riuscito a screditarla, in sostanza. Ha anche raccontato come l’ha lasciata:

“Questo ti racchiude tutto: ‘Non mi piaci né esteticamente né caratterialmente. Sei viziata, narcisista, egocentrica’. Mi ha lasciato con l’amico di fianco. L’amico con la macchina accesa. Capisci? Penso di aver racchiuso tutto così”

Francesca non ha nascosto lo stupore, ha detto di aver seguito qualche puntata di Uomini e Donne e che non si aspettava tutti questi racconti su Matteo. Sophie ha raccontato anche altro che ha sconvolto la Cipriani ma il microfono di Sophie era troppo basso per riuscire a comprendere cosa ha detto. Quando si è sentita di nuovo la sua voce ha aggiunto:

“Per questo ti dico che non verrà mai qui. Lui le sa queste cose. Ti dico la verità, io non le avrei raccontate in televisione se lui mi avesse portato un minimo di… Non ti dico di dire la verità, ma almeno un 50 e 50. Non di dire è lei la str..za, pezza di me..a”

Ecco spiegato il motivo per il quale Sophie Codegoni ha parlato di Matteo Ranieri al GF Vip, insomma. E chissà che in cuor suo non speri di avere un confronto, ma sarebbe una dinamica che si esaurirebbe nel giro di una puntata forse. Cosa succederà adesso? Matteo deciderà di dire la sua oppure smetterà di rispondere perché non è interessato al confronto? Qualche giorno fa ha sbottato sui social e ha ricevuto il sostegno di Raffaella Mennoia e Chiara Rabbi, la fidanzata di Davide Donadei. Sophie insomma pare non aver lasciato un buon ricordo nell’ambiente, o almeno non tanto quanto Matteo…