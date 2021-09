I due ex volti di Temptation Island si sono rivisti per un nuovo falò di confronto, ma nella Casa del Grande Fratello Vip

Tommaso Eletti e l’ex fidanzata Valentina si sono incontrati al Grande Fratello Vip 6. Lui è un concorrente di Alfonso Signorini in questa edizione e naturalmente non si poteva non parlare della sua storia d’amore, visto che è con questa che si è presentato al grande pubblico. Temptation Island ha fatto scoppiare la coppia, soprattutto per il comportamento di Tommaso. Oltre all’eccessiva gelosia c’è stato poi il tradimento davanti a tutta Italia: lui ha baciato la tentatrice e Valentina non lo ha perdonato.

Nella scorsa puntata Tommaso ha parlato in diretta a Valentina, mandandole un messaggio. Quelle parole hanno provocato in lui delle forti emozioni che ha sfogato versando qualche lacrima tra le braccia di Clarissa. In confessionale, inoltre, Eletti non ha nascosto di pensare che un domani lui e Valentina potrebbero tornare insieme, nonostante oggi non provi più l’amore che provava un tempo. “Ho capito che devo fare le mie esperienze per crescere”, ha aggiunto. Non si vedono dal 7 agosto, giorno in cui si sono sposati Claudia e Stefano di Temptation Island. Tommaso ha rivisto Valentina stasera al GF Vip 6, ma forse se lo aspettava. Signorini lo ha invitato ad andare in giardino, rispettando le distanze, e durante un freeze è entrata Valentina.

Appena l’ha vista, Tommaso si è molto emozionato e aveva gli occhi lucidi, ma tutto è precipitato poco dopo. Valentina gli ha detto di aver sentito il suo discorso ma ha aggiunto: “Ti dovresti vergognare per come ti sei comportato fino ad adesso”. Ha ricordato a Tommaso di averlo portato a Temptation Island per dimostrargli che poteva fidarsi, invece lui l’ha tradita davanti a tutta Italia. “Adesso sono qua, tornando a vestirmi come voglio senza le tue regole da talebano”, ha detto. Valentina ha raccontato che sebbene con le sue lacrime abbia potuto convincere una parte del pubblico, in realtà ci sono cose non dette:

“Peccato che nessuno sa quello che tu hai fatto fino a prima di entrare qua insultandomi e minacciandomi nel momento in cui ho ripreso in mano la mia vita. […] Hai replicato quello che hai fatto nel programma. […] Determinate parole mi hanno fatto male, ma le opinioni della gente non definiscono chi sei. Mi hai minacciata, mi hai insultata, mi limito perché siamo in televisione”

Signorini ha fermato per qualche minuto l’incontro per andare in pubblicità. Durante la pausa Tommaso ha commentato tra sé e sé dicendo che si aspettava questo arrivo e questo discorso e che per lui sarebbero tutte conferme. Al rientro, Tommaso ha risposto all’ex Valentina dicendo che era certo che sarebbe arrivata nella Casa. Lui sperava che dopo il suo discorso Valentina cessasse la guerra, l’ha accusata di essere in cerca di visibilità e le ha chiesto di nuovo scusa per il suo comportamento precedente. Ha aggiunto però che forse la colpa era sua perché non metteva dei punti con lui e lasciava che decidesse anche per lei.

Valentina ha replicato spiegando di aver accettato di incontrarlo al GF Vip dopo aver sentito dei racconti di Tommaso sulla loro sfera privata. Signorini ha mostrato a questo punto la clip di Sonia Bruganelli che ha incolpato Valentina per ciò che è successo a Temptation e la replica di Valentina su Instagram. Stasera Sonia ha spiegato meglio le sue motivazioni, precisando di avere una conoscenza stretta della loro storia. Dal suo punto di vista le carenze di Tommaso erano evidenti ma Valentina ne era consapevole quando stavano insieme, per questo ha chiesto a Valentina come mai lo ha portato a esporsi sul suo punto debole visto l’amore che diceva di provare per lui.

La Nulli ha risposto dicendo che è stato un amore puro ma che è stata “annientata e soffocata nel rapporto da lui che è un grandissimo manipolatore”. Valentina ha pure detto di aver portato Tommaso da uno psicologo, però lui ha negato. Ha scelto Temptation Island perché credeva nel programma e sperava che vedendola con altri uomini avrebbe capito che poteva fidarsi. Signorini ha fatto le veci di Filippo Bisciglia e ha concluso questo nuovo falò di confronto con la fatidica domanda: tornerebbe insieme a Tommaso? Lei ha risposto di no.

Alfonso ha chiesto a Tommaso perché ha accettato di andare a Temptation. Lui ha risposto così: “Noi eravamo andati per dimostrare quanto era forte e vero il nostro amore. Il mio problema non poteva essere risolto là dentro, una persona grande e adulta poteva arrivarci”. Ma perché alla fine l’ha tradita a Temptation Island? “La mia gelosia era tanto forte e la mia insicurezza mi ha fatto pensare che lei non mi amava. Ho un problema che lei non ha preso sul serio”.