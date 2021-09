GF Vip, Matteo Ranieri risponde a Sophie Codegoni: confronto in arrivo?

Non si può di certo dire che Sophie Codegoni non abbia iniziato il Grande Fratello Vip 6 con fulmini e saette! Una sua frase è servita a mandare su tutte le furie Delia Duran, la moglie di Alex Belli, già dopo la prima puntata della nuova edizione. Sophie nel video di presentazione ha infatti detto che nella Casa c’è un uomo molto affascinante, per l’appunto Belli, e che pure se è sposato è lui a dover rimanere fedele. Insomma, è stato come dire “io posso provarci, è lui che non deve cadere in tentazione”. Ha ribadito il concetto ieri sera una volta entrata nella Casa, ma ha pure chiarito che la sua era solo una battuta.

Non intende mettersi in mezzo a un matrimonio, o almeno non intenzionalmente. Eppure Delia non ha preso per niente bene il video di presentazione di Sophie Codegoni e l’ha rimproverata, invitandola a rispettare il matrimonio. La Codegoni ha chiarito anche con Soleil Sorge, spiegando che le sue parole prima di entrare al GF Vip non erano una dichiarazione di guerra. Poi c’è stato l’ingresso con imprevisto per colpa della scollatura e infine un’altra frase che ha provocato una reazione.

Nel video di presentazione, infatti, Sophie ha parlato di Matteo Ranieri. Inevitabile farlo, perché per presentarsi al pubblico ha ripercorso il suo trono a Uomini e Donne. Dopo aver scartato circa quattrocento corteggiatori, l’ex tronista ha detto di aver trovato la persona giusta. O almeno lei pensava fosse quella giusta. Su Matteo quindi ha detto che sembrava una persona di cuore, genuina e dolce, invece fuori si è rivelato una persona completamente diversa.

Ieri sera forse Matteo non era davanti alla tv a vedere il Grande Fratello Vip, perché la reazione è arrivata solo stamattina. O magari ha visto in diretta, ma si è morso la lingua fino a quando ha potuto. Poco fa ha sbottato e ha risposto tra le righe alle parole di Sophie. Lo ha fatto scrivendo questa frase su Instagram: “Insultare me non renderà migliore te”. Tanti i commenti contro Sophie sotto questo post di Matteo, che ha replicato anche in un altro, curioso modo. Ha pubblicato infatti una storia usando un filtro che fa crescere il naso come Pinocchio. Matteo ha lasciato intendere che Sophie ha detto solo bugie, insomma.