GF Vip 6, Sophie Codegoni “fuori di seno” alla prima: imprevisto in diretta

Un ingresso che non dimenticherà mai: a Sophie Codegoni è scappato qualcosa al GF Vip. E non nel senso di frasi o parole, perché è stato un ingresso con imprevisto: le è uscito un seno fuori dalla camicetta. Sophie si è presentata sulla passerella del Grande Fratello Vip 6 con tutta la freschezza dei suoi 19 anni. Ha indossato una minigonna nera e una camicia molto scollata, davvero moltissimo. Uno scollo a V profondissimo che lasciava intravedere il décolleté, ma non ha indossato il reggiseno, e alla sua età può permetterselo, quindi l’impresto era lì pronto ad attenderla.

Appena è arrivata in salotto e si è piegata per salutare Manuel Bortuzzo, è successo quello che forse non avrebbe voluto. Può succedere, non è né la prima a cui succede in televisione né sarà l’ultima. La regia non si è accorta subitissimo dell’incidente di Sophie Codegoni e l’ha inquadrata per qualche secondo, lasciandola in diretta su Canale 5 con lo scollo della camicia troppo aperto.

Prima che qualcuno se ne accorgesse, Sophie si è alzata ed è andata a sbattere, ironia della sorte, contro Alex Belli che è rientrato con lei, dopo averla accolta alla porta rossa. Su di lui l’ex tronista di Uomini e Donne aveva fatto un apprezzamento neanche tanto velato nel video di presentazione. Un apprezzamento che ha scatenato la gelosia di Delia Duran, la moglie di Alex. Tuttavia stasera Sophie ha chiarito che si trattava solo di una battuta e che Belli è un uomo sposato.

Sophie Codegoni al GF Vip si è presentata bella battagliera, provocando Belli e lanciando frecciatine a Soleil Sorge. Ma appena è arrivata nel salotto ha detto di volersi godere l’esperienza in pace con tutti. Forse, però, non immaginava che a caratterizzare il suo debutto al GF Vip 6 sarebbe stato questo incidente un po’, come dire, bollente. Ci sarà tempo per dimenticare questo imprevisto, erano solo i primi minuti da concorrente e Sophie avrà modo e tempo per far finire questi pochi secondi nel dimenticatoio.