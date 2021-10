Soleil asfaltata da Clarissa Selassié, gaffe di Signorini: il GF Vip ribolle

Anche la settima puntata del GF Vip 6 è iniziata con gli scontri nati nella Casa, che hanno visto protagonista Soleil Sorgé. Alfonso Signorini ha pensato bene di mandare in onda i momenti della scorsa puntata, in cui l’ex corteggiatrice di UeD si era ritrovata a scontrarsi duramente con alcune sue coinquiline. A causa di una sua affermazione era stata accusata da Ainett, Samy, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e altri concorrenti di razzismo. A prendere le sue difese ci avevano pensato dallo studio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Ed ecco che nei giorni successivi la situazione è apparsa più pacifica tra i gieffini, tanto che c’è stato qualche chiarimento. A questo punto, stasera, si è cercato di capire il motivo per cui si è creato il “tutti contro Soleil”. Si è parlato di gruppi che si sono creati all’interno della Casa, sebbene la maggior parte dei gieffini siano d’accordo sul fatto che tutti parlano con tutti, senza problemi. Si è così arrivati alla frase pronunciata da Ainett nei giorni scorsi.

In particolare, Signorini le ha chiesto cosa volesse dire con “è finito il regno del terrore di Soleil”. La gieffina non ha dato particolari spiegazioni, ma ha fatto sapere che in realtà nella Casa in questo momento ci sarebbe “una calma apparente”. Inevitabilmente, Soleil è intervenuta, ma Signorini ha dato subito la parola a una delle principesse Selassié, ovvero a Clarissa.

Quest’ultima, stanca di essere continuamente interrotta e sovrastata da Soleil, si è lasciata andare a un’affermazione d’effetto: “Prendi il ticket e aspetta il tuo turno”. Così, Clarissa ha invitato la Sorgé a fare silenzio e a permetterle di continuare con il suo discorso, ricevendo l’applauso dei suoi coinquilini.

Soleil non ha potuto fare altro che restare in silenzio. La discussione è andata avanti, con la Selassié che ha asfaltato la Sorgé. Signorini ci ha tenuto poi ad ascoltare il parere di Manila Nazzaro, una delle poche ad avere un rapporto con Soleil. Ma Signorini ha commesso nuovamente una gaffe.

Come già accaduto nelle precedenti puntate del Grande Fratello Vip, il conduttore ha interpellato la Nazzaro chiamandola Matilde, per poi correggersi subito. Probabilmente il padrona di casa la confonde facilmente con la Brandi e questo non è comunque dispiaciuto a Manila.

Anche Sonia Bruganelli ha commesso la stessa gaffe di Alfonso. E a proposito dell’opinionista, ha chiesto delle spiegazioni alla Nazzaro. Scendendo nel dettaglio ha ammesso di essere rimasta perplessa da una dichiarazione che ha fatto parlando con Soleil: “Hai fatto un discorso stranissimo”.

La moglie di Paolo Bonolis si è riferita al momento in cui Manila ha fatto presente alla Sorgé che dovrebbe affidarsi più a lei, che a Nicola. Di fronte a questa curiosità di Sonia, la Nazzaro ha spiegato: “Nulla da dire contro Nicola, però io credo che una donna abbia bisogno di un’altra donna”.

Detto ciò, ha sottolineato che spesso Soleil si isola, cosa su cui la diretta interessata non è d’accordo. Ed è stata Adriana Volpe, questa volta, a intervenire: “Si isola o siete voi che la isolate?”. Nessuno crede che la Sorgé venga isolata e Raffaella Fico ha deciso di dire la sua apertamente.

L’ex di Balotelli ha fatto notare, invece, che Soleil nei giorni precedenti a ogni puntata si mostra sempre come una persona carina, per poi affilare gli artigli nel momento giusto per creare le dinamiche. E Signorini è apparso d’accordo con la Fico!