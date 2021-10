GF Vip Bortuzzo s’alza e cammina per la prima volta, le reazioni nella Casa

Momento commovente e davvero speciale quello di questa mattina al Grande Fratello Vip 6. Manuel Bortuzzo, per la prima volta, nella Casa di Cinecittà cammina! Ebbene, il giovane concorrente è in piedi nelle immagini che le telecamere mostrano, mentre esce dal confessionale, affiancato dai suoi amici, Alex Belli e Aldo Montano. La scena sta, ovviamente, generando tanta commozione sui social e non solo. Anche nella Casa, i concorrenti non riescono a trattenere le lacrime.

Manuel mette i tutori alle gambe ed esce dal confessionale camminando: questa la scena che sta facendo emozionare tutti. Un regalo inaspettato quello che il reality show condotto da Signorini riesce a fare per il giovanissimo gieffino. Inizialmente, la produzione lo chiama in confessionale, insieme a Belli e Montano. A questo punto, la produzione gli fa a avere il deambulatole, che gli permette di alzarsi in piedi e camminare per la Casa. Un momento speciale, che probabilmente dentro il reality show non ha precedenti.

L’emozione che è possibile provare vedendo Bortuzzo in piedi è davvero importante. Lo si percepisce anche dai commenti che i telespettatori stanno, in questo momento, condividendo sui social per esprimere il loro sostegno e il loro affetto nei confronti di questo giovanissimo ragazzo. Ha dimostrato di essere una persona senza troppi fronzoli per la testa, che non ha intenzione di creare intorno a sé pena per la condizione fisica.

Infatti, sin da subito, ha chiesto di avere lo stesso identico trattamento degli altri suoi coinquilini. Manuel oggi cammina al GF Vip dopo qualche giorno dalla lettera ricevuta dalla sua ex fidanzata Federica, che ha commosso tutto il pubblico di Canale 5. La ragazza, presente in studio – Bortuzzo non è stato messo al corrente di ciò per volere di lei – ha raccontato della magica giornata che insieme hanno vissuto qualche tempo fa.

Scendendo nel dettaglio, ha ricordato il momento in cui Manuel ha indossato i tutori e ha camminato di fronte a lei. Ed ecco che ora la produzione decide di regalare a Bortuzzo la stessa possibilità, all’interno delle quattro mura della Casa più spiata d’Italia.

La scena lascia commossi i suoi compagni d’avventura. In particolare, viene notata la reazione di Sorge Sorgé, che subito lo abbraccia. Carmen Russo, insieme agli altri coinquilini, non riesce a trattenere la sua felicità nel vederlo in piedi e Katia Ricciarelli afferma soddisfatta: “Che bel risveglio!”. Anche Lulù corre immediatamente ad abbracciarlo.