Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 5 per stasera avrebbero dovuto parlare della finale di questa edizione. La seconda finale. E invece così non è. Proprio stasera infatti sarebbe dovuto terminare il GF Vip dopo il primo prolungamento, invece ce ne è stato un secondo e adesso si andrà avanti fino al 1 marzo. Si spera almeno che sia questo il giorno della fine di un’edizione interminabile e troppo lunga. Ma cosa succederà stasera? Nelle anticipazioni non possono mancare Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Come ogni coppia nei reality show che si rispetti, almeno un blocco a puntata è assicurato.

Sono passati solo due giorni dall’ultima puntata ma ci sono stati ben due scontri fra i due. Con il primo hanno tenuto svegli tutti, nel secondo invece sono stati chiamati in causa anche altri ragazzi della Casa. Se ne parlerà stasera, anche perché gli alti e bassi della coppia si ripercuotono inevitabilmente su tutta la Casa. Nella puntata di stasera lunedì 8 febbraio 2021 Signorini chiederà a ognuno di loro cosa pensano della coppia? E da che parte stanno? La Casa sembra essere già abbastanza schierata, in verità, ma stasera dovranno dirlo anche al pubblico di Canale 5.

Non mancheranno le emozioni. Stefania Orlando e Dayane Mello saranno destinatarie di sorprese che daranno loro carica ed energia per andare avanti. Dayane riceverà una sorpresa inaspettata e molto emozionante, che le farà bene al cuore, come annunciato nel comunicato con le anticipazioni sulla puntata del GF Vip 5 di stasera. Per lei sono stati giorni più difficili dei precedenti, perché sta realizzando giorno dopo giorno che suo fratello Lucas non c’è più. E man mano che svanisce lo shock iniziale, il dolore trova sempre più spazio dentro di lei. Gli altri concorrenti e anche il pubblico, con le urla fuori dalla Casa, non le fanno mancare affetto e sostegno.

Stefania vedrà suo papà? Ieri sera è stata chiamata in confessionale per parlare del loro rapporto e nelle anticipazioni si parla di un incontro con una persona importante. Potrebbe trattarsi proprio di papà Orlando, quindi. Ma non finisce qui: stasera infatti Maria Teresa Ruta, ancora protagonista con i suoi amori, avrà un faccia a faccia con Francesco Baccini! Lei aveva raccontato di un flirt, lui confermerà la versione? Naturalmente non ci sarà nessun eliminato, dopo la squalifica di Alda D’Eusanio – alla seconda querela – Samantha De Grenet si è salvata automaticamente. Rimarrà al televoto?