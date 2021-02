Alda D’Eusanio, ancora guai dopo GF Vip: altra querela dopo la squalifica

Alda D’Eusanio avrà una nuova gatta da pelare dopo il Grande Fratello Vip. Il percorso dentro la Casa è stato molto breve, ma sufficiente per far sì che le sue parole avessero pesanti conseguenze. Nei giorni scorsi la D’Eusanio è stata squalificata con effetto immediato dal gioco. Mediaset ha preso in mano le redini della situazione e ha deciso l’espulsione dal reality show. Senza passare dallo studio, senza nessun comunicato del GF Vip o del conduttore Alfonso Signorini. Alda ha lasciato subito il gioco, è andata in confessionale e poi via, fuori dalla Casa di Cinecittà. E forse, in un certo senso, è stato meglio così visto che le acque fuori dalla Casa si facevano sempre più agitate.

Purtroppo la Vippona non è riuscita ad avere dei filtri nella Casa, né a metterseli dopo essere stata già ripresa da Signorini. Il pubblico tramite il televoto ha deciso di darle un’altra possibilità, ma era già troppo tardi. Le parole su Laura Pausini non potevano passare inosservate. E la cantante ha deciso di agire per vie legali contro le pesanti insinuazioni sul suo matrimonio. Ebbene, pare ci sia stata una seconda querela per Alda D’Eusanio dopo il GF Vip. Stavolta a reagire ad alcune frasi della conduttrice è stato Adriano Aragozzini, il giornalista accusato da Alda di aver boicottato Mia Martini.

Con una lettera inviata a Dagospia, Aragozzini si è difeso dalle insinuazioni fatte dalla D’Eusanio nella Casa. Ha scritto che le accuse che gli sono state mosse sono “false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta”. Il giornalista ha anche aggiunto che in realtà lui avrebbe fatto il contrario. “Io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989”, ha scritto. Ha sostenuto ulteriormente che quell’anno erano tutti contrari alla presenza della cantante sul palco dell’Ariston, lasciando intendere di averla voluta invece fortemente. E nei cinque anni in cui si è occupato del festival, Mia Martini ha partecipato a tre edizioni.

Ha anche parlato del rapporto che aveva con la cantante, definito fantastico e di cui anche la Martini, ha scritto nella missiva, ha sempre parlato bene. Per tutti questi motivi ha deciso di querelare Alda D’Eusanio:

“Io sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive calunniose false ed inventate”

L’ex concorrente del GF Vip è ancora in silenzio stampa. Sono di sicuro giorni frenetici e non facili per lei, anche perché probabilmente nella Casa non si è resa conto fino in fondo della risonanza che hanno le parole pronunciate essendo in diretta 24 ore su 24. E sta facendo i conti con le conseguenze in questi giorni. Per questo per ora non se l’è sentita di parlare.