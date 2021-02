Alda D’Eusanio, confusa, ha commentato l’espulsione dal GF Vip

By

La notizia della squalifica di Alda D’Eusanio dalla casa del Gf Vip ha prodotto un vero e proprio marasma sui social. Dopo le aberranti parole espresse dalla giornalista nei confronti del compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, Mediaset ha deciso per l’espulsione della concorrente che al momento si è detta spaesata.

Il Grande Fratello ha deciso di comunicare solo alla diretta interessata la notizia della squalifica immediata. La D’Eusanio, infatti, pare sia uscita dalla porta rossa in sordina e senza salutare i suoi compagni di avventura. L’inquilina era entrata nella Casa appena 8 giorni fa e questa settimana si trovava in nomination insieme a Samatha De Grenet.

Una volta uscita dal Gf Vip, la Alda D’Eusanio è stata raggiunta dall’agenzia di stampa Adnkronos che le ha chiesto come avesse preso la decisione di Mediaset di allontanarla dal reality. La giornalista ha quindi espresso un pensiero confuso. Non si è ancora evidentemente resa conto della sua parole e della gravità delle conseguenze che hanno scatenato.

“Appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”

Queste le prime parole a caldo di Alda. La giornalista – ricordiamo – è stata eliminata dal gioco per aver accusato il musicista Paolo Carta di essere un uomo violento e manesco nei confronti della compagna.

Le parole hanno indignato subito il popolo del web e hanno prodotto inevitabilmente una reazione da parte della coppia molto amata. La Pausini e Carta hanno quindi deciso immediatamente di agire per vie legali nei confronti della giornalista. Attraverso un comunicato hanno affermato che i ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne.

Tommaso Zorzi avvisa gli altri inquilini

All’interno della Casa gli inquilini non si erano accorti di nulla e non hanno forse prestato molta attenzione al fatto che Alda non fosse più con loro. A svelare la notizia è poi stato Tommaso Zorzi che, venuta a conoscenza del fatto, ha raccontato a bassa voce, prima a Samantha, poi a Stefania, che la D’Eusanio era stata squalificata, ma senza dare ulteriori dettaglio sulla questione.

Vedremo se nella nuova puntata del Gf Vip che andrà in onda domani, lunedì 8 febbraio, Signorini deciderà di annunciare ufficialmente il motivo della squalifica anche ai concorrenti rimasti in Casa. O se, invece, la questione rimarrà taciuta per evitare altre ripercussioni sulla vicenda.