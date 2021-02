Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio squalificata: il comunicato, il motivo

By

È stata squalificata Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip con effetto immediato. L’opinionista di Barbara d’Urso e oramai ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha fatto discutere per le sue uscite infelici. Questa volta la D’Eusanio al GF Vip l’ha combinata davvero grossa e non ci sono scusanti che tengano.

La conduttrice, per anni volto del primo pomeriggio del secondo canale della Tv di Stato, ha parlato di Laura Pausini sostenendo che la cantante subisca violenze da parte del compagno Paolo Carta:

“Questa c’ha uno che la mena, è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio, pare la crocchi di botte”

Immediata è stata la risposta di Laura Pausini e del compagno Paolo Carta. La coppia ha querelato Alda D’Eusanio. Sugli account social della cantante e del musicista sono stati pubblicati dei comunicati ufficiali attraverso i quali hanno annunciato di voler intraprendere azioni legali:

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia”

Per la Pausini e Carta è una cosa molto grave e insensata e non possono fare altro che affidarsi alla giustizia per tutelarsi. Ovviamente il televoto della settimana, che vedeva protagonista Alda D’Eusanio insieme a Samantha De Grenet, è stato immediatamente annullato.

Alda D’Eusanio espulsa dal GF Vip. L’editore: “Comportamento imperdonabile”

Alda D’Eusanio ha abbandonato il Grande Fratello Vip dopo la squalifica. Mediaset ha diffuso un comunicato sostenendo che si tratta di un comportamento imperdonabile e l’ex volto di Rai2 si è resa protagonista di un comportamento grave e imperdonabile.

L’editore Pier Silvio Berlusconi, come si legge nella nota stampa, si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive di Alda D’Eusanio anche riferite a personaggi non presenti nella Casa.

Anche Endemol Shine Italy, società di produzione del GF Vip, si è dissociata completamente dalle affermazioni della D’Eusanio in merito alla vita privata di Laura Pausini, affermazioni che hanno violato il regolamento della trasmissione:

“La produzione procederà all’immediata squalifica della concorrente”

Di recente Alda si è lasciata sfuggire una frase spiacevole su Maria De Filippi, un comportamento davvero grave soprattutto alla luce che la donna non sia una concorrente estranea al mondo della televisione ma una professionista con anni di esperienza. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni, ha rimarcato Berlusconi junior.

Vista la gravità, la questione sarà sicuramente affrontata nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 8 febbraio, molto probabilmente all’inizio dell’appuntamento serale. Probabilmente qualcosa potrebbe essere commentato a Live Non è la d’Urso: domani sera Barbara D’Urso aprirà diverse finestre sull’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.