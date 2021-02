Alda D’Eusanio su Maria De Filippi: “Non sa cos’è avere un figlio”

By

Dopo la fine della puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 1° febbraio, alcuni concorrenti hanno avuto qualche momento di sconforto. Tra questi Dayane Mello che è stata consolata da Alda D’Eusanio. L’ex conduttrice di Rai2 e oggi protagonista dei talk show di Barbara D’Urso come opinionista, ad un certo punto, le ha chiesto:

“Secondo te chi è che sta meglio di te in questo momento. Tipo di solito uno dice ‘Io sono scontenta perchè c’è qualcuno che sta meglio di me'”

Nonostante sia entrata da pochi giorni al GF Vip Alda D’Eusanio continua a far parlare di sè. La concorrente è stata salvata dalla squalifica dopo aver usato la parola ‘ne*o’, ma il pubblico ha deciso di assolverla e farle continuare la sua avventura nella Casa. La giornalista, oltre a ricevere una critica da Balotelli, si è resa protagonista di un altro scivolone: Alda D’Eusanio ha usato parole dure contro Maria De Filippi. Gli utenti su Twitter hanno segnalato che Alda, mentre stava parlando con Dayane Mello, ha citato la regina di Mediaset Maria De Filippi:

“Lei è una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio”

Dopo le parole di Alda D’Eusanio su Maria De Filippi la regia del Grande Fratello Vip ha deciso di censurare il tutto abbassando immediatamente il volume dei microfoni dei due concorrenti dell’attuale edizione. Poco dopo, invece, la produzione ha cambiato inquadratura. Un’uscita davvero infelice su Maria De Filippi quella pronunciata dalla D’Eusanio.

La più popolare tra le conduttrici Mediaset, come la maggior parte sapranno, è madre di Gabriele, il figlio adottato insieme al marito Maurizio Costanzo. La De Filippi ha sempre parlato di Gabriele sia in televisione che nelle varie interviste quindi non si capisce bene la frecciata di Alda D’Eusanio.

Alfonso Signorini approfondirà l’argomento durante la puntata di venerdì del GF Vip chiedendo alla diretta interessata maggiori spiegazioni? Speriamo che con le sue parole non si riferisca proprio al fatto che il figlio di Maria De Filippi sia stato adottato e quindi questo potrebbe cambiare il valore di essere genitore.