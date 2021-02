GF Vip, tweet al vetriolo di Balotelli contro la non squalifica della D’Eusanio

La non squalifica da parte del Grande Fratello Vip nei confronti di Alda D’Eusanio ha portato a ulteriori polemiche sul web. C’è chi crede che nei confronti della giornalista sia stato usato un atteggiamento di favore e chi, invece, ha constatato che la parola espressa dalla concorrente era stata nettamente involontaria, come ha lei stesso spiegato ieri in puntata.

Ma le giustificazione e le ripetute scuse da parte di Alda D’Eusanio hanno fatto andare su tutte le furie soprattutto Mario Balotelli. Il fratello dell’ex concorrente del Gf Vip già nei giorni scorsi aveva espresso su Instagram il suo pensiero nei confronti dell’accaduto e aveva chiesto una condanna esemplare per la giornalista. Non solo la squalifica dal reality di Canale 5, ma anche che non venisse più invitata in altre trasmissioni tv.

Ma durante la puntata di ieri l’appello del calciatore pare essere passato inascoltato. Dopo un televoto flash, in cui al pubblico è stato chiesto se fosse o meno il caso di squalificare la concorrente per la parola espressa in settimana, la scelta è stata quella di accettare le sue scuse e di farla rimanere dentro al gioco.

Balotelli: “Ignoranza inaccettabile”

Una decisione che non è andata giù a molti. E in particolare, l’attaccante del Monza ha espresso tutto il suo dissenso attraverso dei tweet. Prima, nel momento dell’apertura del televoto nei confronti della D’Eusanio, ha scritto che proprio da quelle votazioni avrebbe constato il bene degli italiani. “Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia” – ha affermato il calciatore.

#gfvip @GrandeFratello

Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia e se ho fatto ( abbiamo fatto ) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli. — Mario Balotelli (@FinallyMario) February 1, 2021

Balotelli in settimana aveva sottolineato che la parola espressa da Alda, e già pronunciata dallo squalificato Fausto Leali, poteva essere definita peggiore di una bestemmia.

Una volta pronunciato il verdetto e riammessa ufficialmente il gioco la D’Eusanio, il fratello di Enock ha scritto un ultimo tweet in cui si evince un forte rammarico e tanta amarezza nei confronti del programma di cui era stato ospite in diverse occasioni.

“L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti” – scrive Mario su Twitter. Una scelta ingiusta quella di non squalificare la concorrente, soprattutto perché – afferma – è stato scelto di “far votare la parte non offesa“.