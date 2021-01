GF Vip, l’ira di Balotelli su Alda D’Eusanio: la richiesta di Mario a tutte le tv

By

Alda D’Eusanio nella bufera. Nelle scorse ore l’opinionista e giornalista 70enne ha pronunciato delle frasi più che discutibili mentre era a colloquio con Giulia Salemi e Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Su Twitter è piovuto di tutto e in tantissimi hanno chiesto la squalifica immediata. Al coro di sdegno si è aggiunto Mario Balotelli (anche il fratello Enock ha commentato in modo duro le parole di Alda), che su Instagram, tramite una Stories, ha espresso tutta la sua rabbia su quanto udite. Ma che cosa ha detto di preciso la d’Eusanio?

“L’ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza”. Su questo proverbio si è innescata una conversazione ed è qui che l’opinionista è scivolata, rispondendo a una battuta di Carlotta che ha dichiarato: “Pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare”. La D’Eusanio ha quindi ribattuto: “Perché vedi qualche ne.ro?”.

L’episodio sta provocando un gran baccano. Tantissimi i telespettatori che hanno commentato la vicenda sui social, chiedendo a gran voce al GF Vip l’eliminazione tempestiva della D’Eusanio. Balotelli si è spinto molto oltre, richiedendo non solo la squalifica della donna dal reality Mediaset, ma anche che qualsiasi canale tv non inviti più la 70enne nelle proprie trasmissioni.

Il calciatore in forza al Monza si è inoltre chiesto perché tali atteggiamenti non vengano puniti persino “a vita”, ritenendo che simili frasi siano più gravi di una bestemmia.

Poche ore prima del post di Mario, si è fatto sentire sul tema anche suo fratello, Enock, ex concorrente del GF Vip 5. Su Instagram il bresciano ha tuonano con un poderoso “Che schifo”.

GF Vip, Alda D’Eusanio sarà squalificata oppure no?

Difficile dire che linea terrà il reality nei confronti della giornalista. Durante l’edizione in corso, per un analogo episodio, Fausto Leali è stato qualificato. Anche alla Contessa De Blanck è sfuggita quella parola. Con lei i vertici del reality sono stati però più clementi. Il punto è anche il contesto e la modalità con cui è stata pronunciata la frase da Alda. A pesare e a rendere la sua situazione più complicata è che le sue parole si sono inserite in una battuta dal sapore malizioso e goliardico. Quando di goliardico, su un simile tema, ci dovrebbe essere ben poco.