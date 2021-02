Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio non squalificata: ma è polemica

Alda D’Eusanio non è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 5. La gieffina è stata protagonista di numerose polemiche da quando è approdata nel reality show. Ha fatto un’affermazione che, a detta di molti, andrebbe a offendere moltissime persone. Sono diversi coloro che si sono ribellati di fronte alle sue parole, tanto che è stata richiesta la sua squalifica dal gioco. I telespettatori hanno paragonato la sua affermazione a quella fatta da Fausto Leali, il quale è stato poi squalificato dal gioco. Inizialmente Signorini ha mandato in onda una clip che vedeva Alda parlare del tragico incidente che ha dovuto affrontare il 24 gennaio 2012. Ben nove anni fa, la D’Eusanio fu travolta da una motocicletta mentre attraversava la strada a Roma, in corso Vittorio Emanuele. Riportò una frattura occipitale e delle emorragie. Trascorse moltissimo tempo in ospedale e non può non ricordare quei momenti con dolore.

Ricorda, in particolare, di aver visto una luce bianca di fronte a sé. In quel momento sperava di poter incontrare suo marito Gianni, morto a soli 54 anni l’1 maggio 1999. Nella Casa più spiata d’Italia ha ammesso che farebbe di tutto pur di dare una carezza all’uomo, anche morire. Dopo aver affrontato questo delicato argomento, Alfonso è passato al tema centrale. In confessionale, Alda ha scoperto che il pubblico ha reagito malissimo alla sua dichiarazione: “Perché vedi qualche ne..o da queste parti?”. Signorini ha fatto notare che la situazione, rispetto a quella in cui si è trovato Leali, sarebbe diversa.

Nonostante ciò, le ha fatto presente che la sua è stata “una parola infelice, che anche se usata involontariamente può urtare”. La D’Eusania ha confessato di essere davvero molto dispiaciuta, tanto che ha chiesto più volte scusa e perdono a chi si è sentito offeso. Nella questione è intervenuto Enock, direttamente dallo studio. L’ex gieffino ha espresso la sua opinione al riguardo sui social, mostrandosi abbastanza arrabbiato. Questa sera ha ammesso di non poter far passare il termine da lei utilizzato come una parola di poca importanza: “Anche se mi fa un complimento questo termine non lo accetto”.

Alda non si è giustificata, anzi ha compreso e ha continuato a scusarsi per l’accaduto. A questo punto, Signorini ha aperto il televoto flash per dare la possibilità al pubblico di decidere se eliminare la D’Eusanio oppure no. Il conduttore ha così letto il comunicato del programma:

“La parola che tu hai usato una sola volta è e resta un’offesa che urta la sensibilità di parecchie persone. Bisogna considerare che questa espressione infelice non era indirizzata volontariamente verso un’altra persona”.

Questo televoto flash ha raccolto talmente tanti voti che l’applicazione si è bloccata, come ha fatto sapere Signorini. Il pubblico ha deciso di permettere alla concorrente di proseguire la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Pertanto, non è stata squalificata. Il web, però, non ha reagito bene. Infatti, sia su Twitter che su Instagram, molti utenti non si sono trovati d’accordo con questo risultato del televoto. Sui social è scoppiata una vera e propria polemica sulla non squalifica della D’Eusanio!