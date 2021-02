Grande Fratello Vip, ancora liti: Giulia “tradisce” Pierpaolo e scoppia il caos

Una confidenza fatta da Pretelli non viene mantenuta tale dalla fidanzata e gli altri concorrenti non rimangono in silenzio: ancora discussioni nella notte

Non passa un sabato sera senza discussioni al Grande Fratello Vip 5 ormai. E ancora una volta tutto è successo a causa delle bottiglie di vino. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno animato ancora una volta le notti nella Casa e chi sembra risentire più di tutti di queste continue discussioni è proprio il finalista. Ma cosa sarà successo stavolta? Nella festa a tema di ieri sera come sempre il GF ha consegnato delle bottiglie di vino, in numero fisso e non tutte insieme, ai concorrenti. L’ultima bottiglia è stata vista da Tommaso Zorzi e ha chiamato Andrea Zenga e Andrea Zelletta per berla di nascosto. Non è la prima volta che succede, anzi nei mesi scorsi è capitato spesso e la cosa ha divertito molto il pubblico a casa. Come si divertivano i protagonisti.

Anche ieri sera sono circolati su Twitter dei video di Pierpaolo, Francesco Oppini e Tommaso, ma anche Enock a volte, che si nascondevano per bere di nascosto. Pretelli però deve aver dimenticato di averlo fatto per primo, perché ieri sera si è risentito del fatto che gli altri ragazzi della Casa abbiano fatto questo gesto. “Una cosa poco carina verso gli altri”, così ha definito il finalista la situazione. Sarà cambiato qualcosa quindi rispetto a quando lo faceva lui? Tuttavia Pierpaolo aveva intenzione di sorvolare sulla cosa e di non farlo presente agli altri. Quando si è accorto dell’accaduto infatti lo ha raccontato solo a Giulia, dicendole di non dire niente. Lei lo avrà ascoltato? No.

La Salemi è subito uscita in giardino e ha fatto una battuta ad Andrea Zenga, che ha scatenato poi una discussione tra Pierpaolo e i due Andrea. E poi lo stesso Zorzi si è messo in mezzo prendendosi le responsabilità di tutti. Ha detto a Pierpaolo che è stata colpa sua, che lui ha chiamato i due Andrea perché loro due spesso fanno a meno di bere un bicchiere oppure non lo ricevono per diversi motivi e non lo fanno mai pesare. Ed è per questo che Zenga e Zelletta se la sono presa: quando la stessa Salemi prende più bicchieri degli altri non lo fanno notare, quindi per una volta che lo fanno loro avrebbero preferito non venisse fatto presente. Insomma, sono tra amici e discutere di un bicchiere in più è forse troppo per tutti.

Per questo Pierpaolo aveva chiesto a Giulia di non dire niente. Ma dato che lei è subito uscita in giardino a fare la battuta tagliente a Zenga, a fine serata ci sono stati discussioni. Prima sotto la doccia tra Pierpaolo e i due Andrea. Poi si è unito Tommaso. E dopo hanno litigato Pierpaolo e Giulia in lavatrice – per la seconda notte di seguito -. Pretelli ha fatto presente alla fidanzata che è stata immatura nel far notare la situazione, perché dovrebbe andare oltre. A maggior ragione se anche lei lo ha fatto spesso e perché lui le aveva chiesto di non dire nulla.

Nella Casa sono ormai tutti convinti del fatto che Giulia stia in qualche modo spegnendo Pierpaolo. E lui stesso ha ammesso in lavatrice di essere stanco di queste discussioni e di voler andare via. Ha chiesto quindi aiuto alla Salemi in questo, chiedendole di ascoltarlo di più e di stemperare gli animi anziché accenderli ancor di più. Lui non voleva discutere con i due Andrea, che considera suoi amici. Giulia invece continuava a tornare sulla sua faida con Tommaso Zorzi, convinta che tutto sia successo per colpa sua. Secondo la Salemi, infatti, Tommaso cercherebbe in continuazioni pretesti per creare situazioni. Ma sono stati Zenga e Zelletta a risentirsi dell’accaduto. E soprattutto ha scatenato i commenti dei Vipponi il fatto che lei abbia fatto presente la cosa nonostante Pierpaolo le avesse chiesto di non farlo.

Tommy e crocc riparlano della lite di stanotte con i prelemi Tommaso ribadisce che gli danno fastidio le accuse perchè ha sempre dimostrato di essere una persona generosa Crocc dice che se un amico gli dice di mantenere un segreto lui lo fa ✨ #tzvip pic.twitter.com/9HjmvPjUpy — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) February 7, 2021