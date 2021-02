GF Vip Pierpaolo e Giulia, scontro di fuoco nella notte: la Casa si schiera

Un dopo puntata non semplice per i Prelemi, gli animi si accendono in sauna prima e in lavatrice poi: gli altri concorrenti commentano

Giulia e Pierpaolo al Grande Fratello Vip hanno avuto un forte scontro dopo la puntata di ieri sera. Fuoco e fiamme, come ha definito Zelletta ciò che è successo stanotte in lavatrice. I due però hanno iniziato a discutere subito dopo la puntata in sauna, dove Pierpaolo si era rifugiato per smaltire la rabbia e il nervosismo. Ieri sera infatti dallo studio hanno detto a Pierpaolo che non si espone per la sua fidanzata e che non le sta abbastanza vicino, non la difende. Pretelli ha sostenuto più volte che Giulia sa difendersi da sola e che la situazione con Tommaso Zorzi non riguarda lui, inoltre da settimane ha suggerito alla compagna di lasciar perdere.

Giulia invece non ha mollato la presa e ieri sera quando hanno detto a Pierpaolo che avrebbe dovuto difenderla, Giulia sembrava felice di avere sostegno dallo studio. E di avere quindi ragione, dopo che le è stata data dallo studio. In sauna non hanno risolto nulla, Maria Teresa e Andrea hanno provato a far capire a Giulia il punto di vista di Pierpaolo ma lei andava dritta per la sua strada. Zelletta ha fatto notare che Pierpaolo si è esposto sempre per lei e non meritava le parole che gli sono state rivolte in puntata. Giulia ha invece spostato l’attenzione su di sé, con un atteggiamento un po’ da vittima anche se lei ha negato. “Mi aspettavo questa sera una parola da parte tua, tu non hai giocato di squadra”, ha detto Pierpaolo a Giulia.

Lei si è dispiaciuta, ma ha faticato a capire il suo errore. E quindi la situazione è precipitata, i due si sono separati e si sono sfogati con altri concorrenti. Ad Alda D’Eusanio, Pierpaolo ha confidato che Giulia c’è sempre per lui tranne quando si parla di lei. Quando c’è lei in discussione pare che Pierpaolo abbia l’impressione che Giulia sia un po’ egocentrica su alcune cose. E lo ha ribadito anche a lei. Queste problematiche sono esplose nella notte. I due infatti si sono ritrovati in lavatrice poco prima di dormire e c’è stato un fortissimo scontro. Giulia e Pierpaolo hanno ribadito i loro punti di vista, ma neanche stavolta sono riusciti a fare pace. Lui aveva bisogno di sbollire e digerire, ha chiesto a Giulia di dormire e di riparlarne dopo una notte di sonno. La Salemi invece aveva voglia di parlarne e quindi hanno proseguito.

Pierpaolo ha ribadito che non può intromettersi in un rapporto di sei anni tra Giulia e Tommaso e che secondo lui non esiste questa amicizia fra i due. La Salemi gli ha detto che era evidente nelle clip che non è stata difesa dal suo fidanzato e che anzi a volte lui stesso l’ha attaccata. Si è scusata per non averlo difeso in puntata, ma ha detto che Pierpaolo stava portando avanti una guerra contro di lei inutilmente. Pierpaolo ha ripetuto ancora una volta che aveva solo bisogno di dormirci sopra per cambiare umore. Ma nulla, la discussione è andata avanti.

“Non dirmi che non faccio nulla, mi ferisci”, ha detto Giulia facendo scattare di nuovo Pierpaolo. Lei ha anche spostato il discorso sugli atteggiamenti delle loro famiglie verso la storia nata tra loro, intendendo dire, in breve, che Pretelli si è esposto perché c’era un motivo esterno. All’interno della Casa invece non sente di essere difesa da lui. Ma Pierpaolo non ritiene di doverlo fare a volte perché non sono in guerra e alcune situazioni non lo riguardano, non può mettersi in mezzo. La discussione è andata avanti a lungo.

Stamattina Stefania Orlando ha raccontato che le urla della coppia si sentivano anche nelle stanze. Sembravano tutti un po’ stanchi di queste discussioni, anche perché hanno discusso, a parere di alcuni, per un pelo nell’uovo. Insomma, non è successo nulla di grave agli occhi degli altri per scatenare uno scontro così pesante e forte. Anzi, due scontri. Andrea Zelletta ha confermato la sua idea, ovvero che Pierpaolo si è esposto per Giulia e quindi lei avrebbe dovuto difenderlo ieri sera. Stefania ha detto che di solito Pierpaolo disinnesca e non è polemico, quindi se si è infuriato avrà avuto i suoi motivi. La Casa quindi sembra propendere verso Pretelli in questo scontro.

Giulia ha attaccato anche Stefania stamattina dicendo che in puntata sono sempre tutti contro di lei e che hanno fomentato Pierpaolo contro di lei nella discussione. Ed è convinta che sia stata scelta dal gruppo come anello debole su cui sfogarsi, insomma si sente presa di mira. Saranno giorni di tensione al GF Vip.