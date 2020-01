Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera venerdì 31 gennaio 2020: torna Serena Enardu

Tutto pronto per una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Stasera, venerdì 31 gennaio, ci sarà un ritorno molto discusso: quello di Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne non avrà solo un nuovo confronto con l’ex ma pare che si fermerà qualche ora in più nella Casa più spiata d’Italia. “Come reagirà stasera Pago nel vederla entrare nel loft di Cinecittà questa volta per restare come concorrente? E come la prenderanno gli altri “vipponi”?”, si legge nel comunicato stampa diffuso da Mediaset. In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine l’imprenditrice sarda ha chiarito di essere ancora molto innamorata di Pago nonostante gli sbagli commessi a Temptation Island Vip.

Sorpresa per Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip

Oltre a Pago, stasera ci sarà anche una sorpresa per Paolo Ciavarro. Al Grande Fratello Vip entrerà Eleonora Giorgi, madre di Paolo ed ex concorrente del reality show nel 2018. L’attrice parlerà col figlio del feeling nato con Clizia Incorvaia: una sintonia che sta diventando sempre più forte giorno dopo giorno.

Chi verrà eliminato tra Rita Rusic, Montovoli e Patrick?

Nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip scopriremo poi chi uscirà tra i tre nominati, che questa settimana sono Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese.